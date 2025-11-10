فنزويلا تعلن اعتقال مشتبهاً به بتفجير طائرة ركاب في بنما عام 1994

A + A -

أعلنت بنما الأحد أن فنزويلا اعتقلت على أراضيها مشتبهاً به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994 نُسب إلى «حزب الله» اللبناني وأسفر عن مقتل 21 شخصاً، معظمهم من اليهود.

وانفجرت طائرة الرحلة رقم 901 التابعة لشركة «ألاس تشيريكاناس» بعد إقلاعها من مطار في مقاطعة كولون في بنما ليل 19 يوليو (تموز) 1994.

وقُتل جميع ركاب الطائرة، ومعظمهم من الجالية اليهودية في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بمن فيهم ثلاثة أميركيين. ويعد هذا التفجير أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بنما.

وأكد مكتب الإنتربول في كراكاس لنظيره البنمي اعتقال المواطن الفنزويلي علي زكي حاج جليل، وفقاً لما ذكرته الشرطة البنمية في بيان.

وأضاف البيان أن الاعتقال وقع في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) في جزيرة مرغريتا بولاية نويفا إسبارا الفنزويلية، مشيرة إلى أن إجراءات تسليم حاج جليل جارية.

وأكدت وزارة الخارجية البنمية السبت أنها باشرت «إجراءات دبلوماسية وقانونية» لتقديم المشتبه به للعدالة البنمية.

كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء «وجود شخص وإقامته في جمهورية فنزويلا البوليفارية بدون مساءلة»، رغم أنه مرتبط «بشكل واضح بالهجوم الإرهابي على الرحلة 901».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تتعلق بتفجير الطائرة الذي ربطته واشنطن بهجوم محتمل من قبل انتحاريين تابعين لـ«حزب الله» اللبناني.

وأعاد القضاء البنمي فتح التحقيق بعد زيارة الرئيس البنمي آنذاك خوان كارلوس فاريلا عام 2018 إلى إسرائيل، حيث أبلغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن المخابرات الإسرائيلية خلصت إلى أن الحادث كان «هجوما إرهابياً» من المحتمل أن يكون «حزب الله» هو من نفذه.