مقتل 4 وإصابة 11 آخرين إثر اصطدام سيارة بحانة في فلوريدا

10
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اصطدمت سيارة مسرعة كانت تفرُّ من الشرطة بحانة مزدحمة، صباح يوم السبت؛ مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حي تاريخي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، المعروفة بالحياة الليلية وجذبها للسياح.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد رصدت وحدة دورية جوية تابعة لمركز شرطة تامبا سيارة سيدان فضية تسير بتهور على طريق سريع نحو الساعة 12:40 صباحاً، بعد أن تم رصدها وهي تقوم بسباق شوارع في حي آخر.

ولحقت دورية الطرق السريعة في فلوريدا بالسيارة، وحاولت القيام بمناورة تتضمّن الاصطدام بالرفرف الخلفي للسيارة الهاربة لإفقاد قائدها السيطرة عليها، لكن المحاولة لم تتكلل بالنجاح.

وصرَّحت شرطة تامبا بأنَّ ضباط دورية الطرق السريعة «توقفوا عن المطاردة» بينما كانت السيارة تنطلق مسرعة نحو منطقة «إيبور سيتي» التاريخية قرب وسط المدينة. وأضافت الشرطة أن «السائق فقد السيطرة على السيارة في النهاية، وصدم أكثر من 12 شخصاً يقفون خارج الحانة».

وتوفي 3 أشخاص في مكان الحادث، وتوفي الرابع في المستشفى. وحتى بعد ظهر يوم السبت، كان شخصان في المستشفى في حالة حرجة، وتم إدراج 7 في حالة مستقرة، وتم علاج اثنين وصرفهما، حسبما ذكرت الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك شخصان أُصيبا بإصابات طفيفة فقط ورفضا العلاج في مكان الحادث.

وأعلن الضباط أن المشتبه به اسمه سيلاس سامبسون (22 عاماً)، وقد ألقي القبض عليه يوم السبت، واحتجازه في سجن مقاطعة هيلزبره.

وتظهر وثائق المحكمة أن سامبسون وُجِّهت إليه 4 تهم بالقتل بواسطة مركبة و4 تهم بالفرار أو التهرب مع التسبب في إصابة جسدية خطيرة أو وفاة، وجميعها جنايات من الدرجة الأولى.

الشرق الأوسط
