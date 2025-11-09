A + A -

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال" أنّ الحكومة الأميركية ستدفع مبلغا نقديًا لا يقل عن ٢٠٠٠ دولار لكل مواطن، موضحا أنها ستعتمد على الإيرادات المحققة من الرسوم الجمركية، مع استثناء أصحاب الدخل المرتفع, من دون تحديد مستويات الدخل أو الجدول الزمني لذلك.

وجاء في منشورات ترامب: «معارضو الرسوم الجمركية أغبياء!». «نحن الآن أغنى دولة وأكثرها احتراماً في العالم، مع انعدام التضخم تقريبًا، وسعر قياسي لسوق الأسهم. نجني تريليونات الدولارات، وسنبدأ قريباً في سداد ديوننا الهائلة، البالغة ٣٧ تريليون دولار. استثمارات قياسية في الولايات المتحدة، المصانع والشركات تزدهر في كل مكان. سيتم دفع أرباح لا تقل عن ٢٠٠٠ دولار للشخص الواحد (باستثناء أصحاب الدخل المرتفع!) للجميع».