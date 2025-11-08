عطل طائرة يربك زيارة وزير خارجية هذا البلد..!

A + A -

اضطر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تعديل خطته للسفر إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية في كولومبيا في اللحظات الأخيرة، بسبب عطل في طائرة حكومية.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن طائرة "إيه 350"، وهي جزء من وحدة نقل كبار الشخصيات التابعة للجيش الألماني المكلفة برحلة الوزير من هامبورغ، لم تعد متاحة بسبب عطل تقني.

ومن المقرر أن يمثل فاديفول المستشار الألماني فريدريش ميرتس في القمة.

وأضافت الوزارة أن الوزير يعتزم السفر إلى كولومبيا على متن طائرة ركاب عادية، ومن هناك سيتوجه إلى مدينة سانتا مارتا على البحر الكاريبي للمشاركة في الاجتماع.

وكان من المقرر أن يغادر فاديفول الأحد من كولومبيا إلى بوليفيا على متن الطائرة الحكومية، لإجراء محادثات مع الحكومة المنتخبة حديثا.

ومن المخطط أن يشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع يومي الثلاثاء والأربعاء في أونتاريو الكندية.

وتعرضت وزيرة الخارجية السابقة أنالينا بيربوك، لمشكلات تقنية عدة مع الطائرات الحكومية خلال فترة عملها كوزيرة خارجية، وأبرز تلك الحالات كانت رحلة إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي مجددا في أغسطس 2023، التي ألغتها بعد عطل تقني في طائرة "إيرباص إيه 340"، قبل أن تنفذ الزيارة لاحقا بعد تأجيلها.