الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في زابوروجيه جنوب أوكرانيا

7
NOVEMBER
2025
أعلنت الدفاع الروسية تحرير قوات "الشرق" التابعة لها بلدة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، واستمرار تقدم قواتها على جميع المحاور.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

قوات "الشرق" كبدت القوات الأوكرانية 1695 جندياً.

قوات "الشمال" كبدت القوات الأوكرانية 1470 جندياً.

قوات "الغرب": كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 1540 جندياً.

قوات "المركز": كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 3285 جندياً.

قوات "الجنوب": كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 1095 جندياً، بالإضافة إلى دبابات من طراز ليوبارد.

قوات "دنيبر": كبدت القوات الأوكرانية 455 جندياً.

التطورات الميدانية:

تحرير بلدة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه والسيطرة على 7 كيلومترات مربعة محاذية وتطهير أكثر من 1100 مبنى.

استمرار تحييد القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينتي كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، وكراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك.

تحرير 24 مبنى في بلدة دميتروف بجمهورية دونيتسك.

تقدم قوات "الشرق" في عمق دفاعات القوات الأوكرانية.

صد 11 هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة غريشينو.

إحباط 3 محاولات أوكرانية للسيطرة على معبر نهر أوسكول في دونيتسك و45 محاولة لكسر الحصار في كراسنوأرميسك.

تدمير أسطول البحر الأسود 7 زوارق أوكرانية مسيرة.

القضاء على مجموعة أوكرانية حاولت الخروج من الحصار في دونيتسك.

وجهت القوات الروسية 7 ضربات استهدفت قطاع الطاقة والصناعة العسكرية ولوجستيات قوات كييف ردا على الهجمات الإرهابية.

المصدر: rt

روسيا اليوم
