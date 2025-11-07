living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المدعي العام السويدي يتهم رجلاً بالإعداد لهجوم انتحاري في استوكهولم

7
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه الادعاء السويدي، الخميس، اتهاماً إلى شاب يحمل الجنسيتين السويدية والسورية، كان أُلقي القبض عليه في عملية سرية، بالتخطيط لهجوم انتحاري بمهرجان ثقافي مزدحم في استوكهولم، لمصلحة تنظيم «داعش» المتشدد.

 

وقال المدعي العام إن الشاب (الذي لم يذكر المدعي العام اسمه)، البالغ من العمر 18 عاماً، الذي كان أُلقي القبض عليه في فبراير (شباط) الماضي، كان يخطط لتفجير نفسه في «مهرجان استوكهولم الثقافي» الذي استقطب مليوني زائر على مدار 5 أيام في أغسطس (آب) الماضي.

ووُجهت إلى الشاب، الذي وُصف بأنه بايع تنظيم «داعش» بعدما تبنى أفكاراً متطرفة من تلقاء نفسه، تُهمتَا «التخطيط لجريمة إرهابية» و«الانتماء إلى منظمة إرهابية». وينفي الشاب التهمتين.

 

وقال المدعي العام، كارل ميلبيرغ، في مؤتمر صحافي: «كانت هناك نية مبيتة لشن هجوم؛ هجوم بقصد إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأرواح».

 

ولم يردّ محامي الشاب حتى الآن على طلب للتعليق.

 

واستعانت الشرطة بعميل سري ادعى أنه ينتمي إلى حركة متشددة وأوهم الشاب بأنهما سينفذان الهجوم معاً.

 

وأُلقي القبض على الشاب بعد أن استكشف مواقع، واشترى مواد لصنع قنبلة، وكاميرا يثبتها على جسده لتسجيل الهجوم.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout