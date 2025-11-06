living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتقال 5 في أمريكا بطلب من ألمانيا في قضية احتيال إلكتروني

6
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وزارة العدل الأميركية إن السلطات اعتقلت 5 أفراد بناءً على طلب من ألمانيا في إطار تحقيق دولي تقوده ألمانيا يتعلق بشبكات احتيال إلكتروني وغسل أموال استخدمت مقدمي خدمات الدفع.

وألقي القبض على الخمسة، وهم أربعة أميركيين وكندي واحد، في كاليفورنيا ومثلوا لأول مرة أمام المحكمة، أمس (الأربعاء).

وذكرت الوزارة في بيان أمس: «حددت الولايات المتحدة مكان الهاربين وألقت القبض عليهم في المنطقة (القضائية) الوسطى في كاليفورنيا لتسليمهم إلى ألمانيا».

وذكر مسؤولون ألمان، أمس (الأربعاء)، أن 18 آخرين اعتقلوا هذا الأسبوع في عمليات امتدت من سنغافورة إلى كندا.

وقالت الشرطة والادعاء العام في ألمانيا إن نحو 44 شخصاً يشتبه بتورطهم في مخطط واسع النطاق، منهم 6 موظفين سابقين في شركات ألمانية كبيرة لخدمات الدفع الإلكتروني، يُعتقد أنهم شاركوا في عملية سرقة بيانات بطاقات ائتمان نحو 4.3 مليون شخص في 193 دولة.

وأفادت وزارة العدل الأميركية في البيان: «تواطأ مشغلو الشبكة مع شركات ألمانية لمعالجة خدمات الدفع، بينهم مديرون تنفيذيون، من أجل تمرير تلك المدفوعات غير المشروعة».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout