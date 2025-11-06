اعتقال 5 في أمريكا بطلب من ألمانيا في قضية احتيال إلكتروني

A + A -

قالت وزارة العدل الأميركية إن السلطات اعتقلت 5 أفراد بناءً على طلب من ألمانيا في إطار تحقيق دولي تقوده ألمانيا يتعلق بشبكات احتيال إلكتروني وغسل أموال استخدمت مقدمي خدمات الدفع.

وألقي القبض على الخمسة، وهم أربعة أميركيين وكندي واحد، في كاليفورنيا ومثلوا لأول مرة أمام المحكمة، أمس (الأربعاء).

وذكرت الوزارة في بيان أمس: «حددت الولايات المتحدة مكان الهاربين وألقت القبض عليهم في المنطقة (القضائية) الوسطى في كاليفورنيا لتسليمهم إلى ألمانيا».

وذكر مسؤولون ألمان، أمس (الأربعاء)، أن 18 آخرين اعتقلوا هذا الأسبوع في عمليات امتدت من سنغافورة إلى كندا.

وقالت الشرطة والادعاء العام في ألمانيا إن نحو 44 شخصاً يشتبه بتورطهم في مخطط واسع النطاق، منهم 6 موظفين سابقين في شركات ألمانية كبيرة لخدمات الدفع الإلكتروني، يُعتقد أنهم شاركوا في عملية سرقة بيانات بطاقات ائتمان نحو 4.3 مليون شخص في 193 دولة.

وأفادت وزارة العدل الأميركية في البيان: «تواطأ مشغلو الشبكة مع شركات ألمانية لمعالجة خدمات الدفع، بينهم مديرون تنفيذيون، من أجل تمرير تلك المدفوعات غير المشروعة».