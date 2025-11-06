living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بأول مقابلة بعد وفاة تشارلي كيرك... زوجته إيريكا تتحدث عن تعاملها مع المأساة والخوف

6
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ اغتيال زوجها، تحدثت إيريكا كيرك، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية»، مع جيسي واترز، مذيع قناة «فوكس نيوز»، بصراحة، وشاركت تجربتها في أعقاب المأساة، ولماذا ترفض العيش في خوف.

وعندما سُئلت عن مخاوفها على سلامتها، قالت: «إنها شجاعة نابعة من إدراكي أنني سأحظى بيومٍ ووقتٍ مناسبين، متى ما سمح الله، عندما يعلم أنني أنجزت مهمتي، ولن أخشى شيئاً».

وتابعت: «شارلي لم يكن خائفاً أيضاً. لم نكن نعيش في خوف قط. لو كنا كذلك، لما حققنا أي إنجاز».

تحدثت كيرك، التي سُلطت عليها الأضواء بعد اغتيال زوجها في 10 سبتمبر (أيلول)، عن حياتها في المنزل مع ابنتها الصغيرة والأحاديث التي دارت بينهما منذ ذلك اليوم المؤلم.

وقالت إن مثل هذه اللحظات لا تزال تثير أسئلةً صعبة، وتابعت: «ابنتي لا تزال تسأل (أين تشارلي)... فقلتُ: (إذا أردتِ التحدث معه، انظري إلى السماء وابدأي بالكلام. سيسمعكِ)».

وأضافت: «وقلتُ لها: (والدك في الجنة)... فقالت: (هل تعتقدين أنني أستطيع الذهاب يوماً ما؟) فقلتُ: (حبيبتي، سنذهب جميعاً يوماً ما)».

تناولت كيرك أيضاً مسائل أخرى أثقلت كاهلها، بما في ذلك التدقيق العام، والمحاكمة المرتقبة للمتهم بقتل زوجها، وردّها على تلميح جيمي كيميل إلى أن القاتل المزعوم كان جزءاً من «عصابة ماغا» (حركة لنجعل أميركا عظيمة مجدداً)، ساخراً من رد فعل الرئيس الأميركي ترمب على جريمة القتل.

وسألها المذيع: «هل تريدين من جيمي أن يقدم لكِ اعتذاراً؟ هل ترغبين في المشاركة في برنامج؟ كيف يمكننا تصحيح الوضع؟».

ردت قائلة: «اشكروهم، لقد تسلمنا رسالتهم. هذه ليست مشكلتنا... إذا أردتم الاعتذار لشخصٍ حزين، فافعلوا. ولكن إن لم يكن ذلك في قلوبكم، فلا تفعلوا. لا أريده. لا أحتاجه».

كما حثّت كيرك القاضي على إبقاء كاميرات الأخبار في قاعة المحكمة أثناء محاكمة تايلر روبنسون، المتهم بقتل زوجها.

وفي مقتطف من نقاشها مع واترز، قالت كيرك إن الكاميرات كانت موجودة أثناء مقتل زوجها، ولاحقتها هي وعائلتها منذ ذلك الحين.

لهذا السبب، جادلت بأنه ينبغي السماح للجمهور أيضاً برؤية ما يحدث داخل قاعة المحكمة. وأضافت: «نستحق وجود كاميرات هناك. لماذا لا نكون شفافين؟ ليس هناك ما نخفيه. أعلم أنه لا يوجد شيء لأني رأيتُ ما بُنيت عليه القضية. فليُدرك الجميع حقيقة الشر. هذا أمرٌ قد يؤثر على جيلٍ وأجيالٍ قادمة».

وقُتل كيرك في سبتمبر بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية في حرم إحدى الجامعات في ولاية يوتا. وعرف بأنه حليف مقرب لترمب، ولعب دوراً مؤثراً في حشد الناخبين الجمهوريين الشباب في الانتخابات الأميركية الأخيرة.

وكان كيرك (31 عاماً) مؤسس منظمة «نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية» المحافظة الموجهة للشباب، وصوت مؤثر في عالم حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout