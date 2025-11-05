الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تراقب تحوّل ثقل إيران نحو الفصائل العراقية

A + A -

رام الله: كفاح زبون

تستعد إيران لمواجهة محتملة مع إسرائيل، وتقوم بتسليح فصائل في العراق تحسباً لذلك، حسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان).

ويفيد التقرير، الذي استند إلى مصادر متعددة بما فيها عراقية، بأن إيران غيّرت الاتجاه في الآونة الأخيرة، وتسعى إلى إلقاء العبء على عاتق الميليشيات في العراق، وتريد تحويل مركز الثقل العسكري من لبنان وسوريا وقطاع غزة إلى الأراضي العراقية، بعد الضربات التي تلقّاها «المحور الإيراني» في تلك الساحات.

ونقل التقرير عن مصادر عراقية مطلعة، أن الدعم الإيراني للفصائل اتسع مؤخراً، خاصة في مجال تزويدها بأسلحة متطورة وتدريبها على تكتيكات جديدة بإشراف مباشر من «فيلق القدس»، مشيرة إلى أن الانطباع السائد هو أن إيران تجهّز الفصائل للتحرك ضد إسرائيل إذا لزم الأمر.



