جريمة مروعة.. إعلامية على قناة شهيرة تطعن أمّها حتّى الموت! (صور)

أفادت أنباء من ولاية كانساس الأميركية، عن إلقاء القبض على المذيعة السابقة أنجيلين موك (47 عاماً) بتهمة طعن والدتها البالغة 80 عاماً حتى الموت.



عُثر على الأم أنيتا أفيرز فاقدة الحياة داخل منزلها صباح الجمعة الماضي، بينما كانت موك واقفة خارج المنزل "غارقة في الدماء" وفقاً للبيانات الأولية.

وروت الجارة أليسا كاسترو اللحظات الصادمة التي شهدتها: "اقتربت منا امرأة مغطاة بالدماء، وطلبت الاتصال بالشرطة. بدت خائفة ومضطربة جداً ثم فرت إلى الداخل".

عملت موك كمذيعة في قناة فوكس 2 لمدة أربع سنوات (2011-2015)، وكانت علاقتها بأمها تظهر بشكل طبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صوراً لهما معاً وهما تحتضنان بعضهما.



نُقلت الأم إلى المستشفى لكنها لقت حتفها متأثرة بجراحها، بينما وُجهت لموك تهمة القتل العمد، وهي الآن رهن الحبس بكفالة قدرها مليون دولار.