living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحقيق "علني" بسرقة 1000 قطعة من متحف في كاليفورنيا

31
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحقق الشرطة في ولاية كاليفورنيا في سرقة أكثر من ألف قطعة من مجموعة بأحد المتاحف، بما في ذلك مجوهرات معدنية وأشياء يومية مثل جوائز رياضية التي تحكي قصة الولاية الذهبية.

 

ووقعت عملية السرقة في ساعة مبكرة من صباح 15 أكتوبر، في منشأة تخزين خارج موقع متحف أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، طبقا لما ذكرته شرطة أوكلاند في بيان صحفي أمس الأول الأربعاء.

وقالت لوري فوجارتي، مديرة المتحف أمس الخميس إن التحقيق يجرى بشكل علني نظرا لأن القطع الأثرية ربما تظهر في أسواق السلع المستعملة أو متاجر التحف أو محلات الرهن.

 

وأضافت "إنها ليست خسارة للمتحف فحسب، بل خسارة للجمهور ولمجتمعنا ونأمل في أن يساعدنا مجتمعنا على إعادتها".

وتابعت أن الأمر يبدو وكأنها جريمة غير مدبرة سلفا ، وجاءت وليدة اللحظة ولم تكن سرقة قطع فنية مستهدفة.

وأضافت "نعتقد أن اللصوص وجدوا طريقة لدخول المبنى واستولوا على ما استطاعوا العثور عليه بسهولة وسرقوه وخرجوا به من المبنى".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout