نصف عدد سكان نيويورك اليهود سيصوّتون لزهران

على الرغم من الحملة العلنية والجهود السرية الكبيرة لمحاربة زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، ترتفع نسبة المواطنين اليهود وحتى الإسرائيليين الذين يتحدّون مؤسساتهم، وينوون منح أصواتهم له، ويرون فيه أملاً بتغيير السياسة الأميركية الداخلية والخارجية.

وبحسب آخر الاستطلاعات، الذي نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن 43 بالمائة من اليهود في المدينة سيصوتون لزهران، وترتفع النسبة إلى 67 بالمائة بين الشباب اليهود في جيل 18 حتى 44 عاماً.

وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن نتائج استطلاعات الرأي تزعج حكومة بنيامين نتنياهو، لا أقل من إزعاجها للرئيس دونالد ترمب؛ إذ إن المرشح المسلم لرئاسة بلدية نيويورك يتغلب على منافسيه... وأحد الأسباب الأساسية لذلك هو وقوف عدد كبير من اليهود معه، وهم الذين يشكلون نحو ربع سكان المدينة.

في نيويورك يعيش نحو مليونَي يهودي، أكثر من أية مدينة أخرى في العالم (أربعة أضعاف عدد اليهود في القدس)، وبينهم 100 ألف مواطن إسرائيلي مهاجر ممن حصلوا على الجنسية الأميركية، لكنهم لم يتنازلوا عن جنسيتهم الإسرائيلية.

والطامة الكبرى بالنسبة لنتنياهو هي أن فريق زهران يضم عدداً من الشخصيات اليهودية البارزة، مثل الحاخام موشيه انديغ، ومدير شركة للشبكات الاجتماعية أندرو افشتاين، والمدير السابق لحملة النائب جيري ندلر، جوليان غرسون، والمستشار الاستراتيجي ديفيد بار كاتس، والمحاسب العام في بلدية نيويورك براد لاندر، والمدعي العام في بروكلين، أريك غونزاليس، و«المجلس اليهودي لأجل السلام» وحركة «يهود لأجل العدالة العرقية والاقتصادية».

ويفسر الفنان الإسرائيلي شاي فوزنر (49 عاماً)، عازف البيانو والمعلم في مدرسة الفنون المسرحية «جوليارد»، ذلك التصويت بأنه «ثورة على المؤسسة». ويقول في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «نحن أميركيون ونعيش في مدينة تعتبر من أهم وأغنى مدن العالم، (لكنها) باتت بسبب الإدارات السيئة مثل مدن العالم الثالث. رؤساء البلديات فيها أمثال أنرو كومو وأريك آدمز وغيرهما، يتصرفون فيها على طريقة الرئيس دونالد ترمب؛ حكم فردي وعربدة وشعارات فارغة. وجاء زهران كشاب مليء بالطاقة والحيوية يضع أصبعه على الجرح، ويشير إلى أنه يفهم معاناة المواطنين، ويتكلم بلغة الناس ويتسم بالتواضع. وفي وقت ينفض الناس عن السياسة بسبب بؤس السياسيين، جاء زهران متواضعاً وحيوياً وواعداً وباعثاً للأمل».

وتسأله الصحيفة الإسرائيلية عن مواقف زهران السياسية وعدائه لإسرائيل، واتهامه بالعداء للسامية، وتهديده باعتقال نتنياهو في حال وصل إلى نيويورك، فيجيب: «أنا لا أتوافق مع كل ما يقول زهران في هذا الموضوع، وقضية اعتقال نتنياهو تبدو لي صبيانية؛ فلا توجد عنده صلاحيات لمثل هذا الاعتقال. لكنني أرفض اتهام الرجل بالعداء للسامية. إنه يهاجم سياسة حكومة إسرائيل. وأنا أيضاً أهاجم هذه السياسة. ما تفعله إسرائيل في غزة ليس يهودياً وليس إنسانياً ولا أخلاقياً. إنني أؤيد (حل الدولتين)؛ ليس لأنني مؤيد للشعب الفلسطيني، بل لأنني أريد الخير والسلام لإسرائيل. نحن نعتقد أن نتنياهو يدير سياسة خطيرة للشعب اليهودي في إسرائيل والعالم أجمع، ويستحق الاعتقال كمجرم حرب. ومن يقف ضده ليس بالضرورة معادياً للسامية، بل معادٍ للسياسة الحمقاء التي يديرها، ويلحق بسببها ضرراً لليهود في العالم».

ويقول بيتر باينريت، رئيس تحرير صحيفة اليسار اليهودي «جويش كورينت» في نيويورك، في حديث إلى موقع «سيحا مكوميت» في تل أبيب: «إن الولايات المتحدة تشهد يأساً وإحباطاً من السياسة الأميركية منذ سنوات، وليس فقط ضد ترمب ونهجه... حتى جمهور الحزب الجمهوري يفتش عن بديل؛ فهو جمهور يميني لكنه ليبرالي، ويرفض نهج ترمب المعادي للديمقراطية. والجمهور الديمقراطي الذي انفض عن الحزب في زمن جو بايدن ودخل في حالة إحباط، يشهد اليوم صحوة وانتعاشاً، خصوصاً لدى الجيل الشاب الذي يؤيد زهران. لذلك، ومع أن الحديث يقتصر اليوم على بلدية نيويورك، فإن فوز المرشح المسلم الشاب سيكون بشرى للانتخابات الأميركية برمتها. ولذلك نرى ترمب مصعوقاً من الوضع في نيويورك ويحاربه، وكذلك يفعل نتنياهو ومبعوثوه إلى هنا».

وسئل باينريت عن مدى تأثير اتهامات ترمب لزهران بأنه شيوعي واشتراكي، فأجاب: «هذا اتهام سخيف لا يجديه نفعاً؛ فالجمهور طيب، ولكن ليس ساذجاً. الاتحاد السوفياتي انهار من زمن. والعالم ينظر إلى كلمة (اشتراكي) بإعجاب؛ لأنه يربطها بأنظمة الحكم في الدول الاسكندنافية ذات النجاحات الباهرة على جميع الصعد؛ الاقتصادية والاجتماعية والهدوء والسكينة... وفي نهاية المطاف الانتخابات البلدية ليست آيديولوجية. الناس عندنا يريدون مدينة نظيفة وأنيقة وودودة ومنظمة وخالية من الفساد. وهذا ما يبشّر به زهران».