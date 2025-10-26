الدفاع الايرانية: أصبحنا أقوى بكثير مما كنا عليه خلال حرب الـ12 يوما

A + A -

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الايرانية العميد رضا طلائي عن زيادة هائلة في القدرات التسليحية وجاهزية القوات الايرانية مقارنة بما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوما.

وقال طلائي: "بعد الدفاع المقدس لمدة 12 يوما، شهدت القدرات التسليحية والتشغيلية والدعم للقوات المسلحة زيادة ملحوظة مقارنة بما قبل هذه الحرب."

وأضاف طلائي: "لقد فشل العدو، رغم استعداداته على مدى 15 عاما لضرب إيران، في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما".

وأكد طلائي أنه "إذا خطر للعدو أن يقدم على تهديد آخر، فسيفشل حتما أمام إيران أكثر مما فشل في حرب الـ12 يوما، وذلك لأنه بالإضافة إلى تعزيز استعدادات إيران الدفاعية، فقد زادت أيضا هشاشة العدو الصهيوني أمام القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية."

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية إلى أن "العدو، نظرا للإخفاق والضربة القوية التي تعرض لها في حرب الـ12 يوما، من غير المرجح أن يتمكن مرة أخرى، دون أن يأخذ بالحسبان هشاشته، من امتلاك القدرة على اتخاذ قرار بمهاجمتنا مجددا."

وأشارت صحيفة "كيهان" الإيرانية في وقت سابق، إلى أن تجدد المواجهة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، "محتملة للغاية".

واعتبرت الصحيفة أن هناك عدة أسباب تجعل هذه المواجهة "محتملة للغاية"، بينها "الصفعة القوية التي وجهتها الوحدة المثالية للشعب الإيراني للولايات المتحدة والنظام الصهيوني في حرب الاثني عشر يوما، حيث يعترف الصهاينة أيضا بأن المرحلة الأخيرة من خطتهم لغزو إيران ركزت على الاضطرابات الشعبية لاستغلالها لبدء تفكيك إيران".

المصدر: دفاع برس