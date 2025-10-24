أول محاكمة في فرنسا مرتبطة بالإبادة الجماعية للإيزيديين في سوريا

A + A -

تشهد فرنسا في آذار 2026 أول محاكمة مرتبطة بالإبادة الجماعية للأقلية الإيزيدية، ستتم خلالها محاكمة جهادي فرنسي غيابيا، بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.



وبعد عشر سنوات على الأحداث المذكورة التي وقعت بين آب 2014 ومنتصف العام 2016، سيُحاكم الجهادي صبري السيد، الذي يعتقد أنّه مات في سوريا، أمام محكمة الجنايات من 16 إلى 20 آذار، وذلك "للمرة الأولى... في فرنسا، في قضية مرتبطة بالإبادة الجماعية للإيزيديين في سوريا"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وفي تشرين الأول 2024، أمر قاضيا تحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، بمحاكمة صبري السيد المولود في العام 1984 في تولوز (جنوب غرب فرنسا)، بتهم تتعلّق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في هذه الجرائم المرتكبة في سوريا، وخصوصا بحق أربع نساء إيزيديات وأطفالهن السبعة.



وكشفت التحقيقات أن السيد "اشترى عددا من الرهينات الإيزيديات" مع أطفالهن لأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، "لاستغلالهم جنسيا" خصوصا النساء، بحسب ما أشار القضاة في قرارهم الاتهامي الذي اطلعت عليه فرانس برس.