living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البابا يندد بالإساءات في حق «المهاجرين المستضعفين»

24
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حمَل البابا ليو الرابع عشر، الخميس، على الإساءات التي تطول «المهاجرين المستضعفين» بحجة الأمن، واصفاً إياها بأنها «جرائم خطيرة ترتكبها الدولة أو تتسامح معها».

وشدّد البابا خلال استقباله منظمات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء الدولي الخامس للحركات الشعبية في روما على أن «للدول الحق والواجب في حماية حدودها، ولكن يجب أن يتوازن ذلك مع الواجب الأخلاقي المتمثل في توفير المأوى».

وشجَبَ في كلمته التي تناولت قضايا اجتماعية عدة «إساءة معاملة المهاجرين المستضعفين»، وقال: «لا نرى فيها ممارسة مشروعة للسيادة الوطنية، بل جرائم خطيرة ترتكبها الدولة أو تتسامح معها».

ولاحظ أن «تدابير غير إنسانية، بل ويُحتفى بها سياسياً، تُتَخذ لمعاملة هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم كما لو كانوا قمامة وليسوا بشراً».

وكان البابا عدّ في رسالة شكر مسجلة بالفيديو إلى المجتمع المحلي في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية لترحيبه بالمهاجرين الذين يتوافدون إليها، أن «عولمة العجز» يجب أن تُواجَه بـ«ثقافة المصالحة والالتزام».

ودأبت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني التي جعلت الهجرة غير النظامية أحد اهتماماتها الرئيسية، على انتقاد المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين.

وبهذه التصريحات التي تأتي غداة مقتل 40 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل تونس الأربعاء بعد غرق مركبهم، يسير لاوون الرابع عشر على خطى سلفه البابا فرنسيس الذي توفي في أبريل (نيسان)، والذي جعل من استقبال المهاجرين إحدى الركائز الأساسية لحبريته.

وتناول رأس الكنيسة الكاثوليكية الخميس أيضاً أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، منتقداً صناعة الأدوية لترويجها مسكنات الألم التي يمكن أن تؤدي إلى الإدمان.

كذلك حذّر من المخاطر المرتبطة باستخراج المعادن الاستراتيجية المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية كالجوالات، ملاحظاً أن استخراجها يعتمد «على العنف شبه العسكري، وعمل الأطفال، وتشريد السكان».

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout