استطلاع: معظم الأميركيين يؤيدون اعتراف بلدهم بدولة فلسطينية

أظهر استطلاع لـ«رويترز/إبسوس» أن معظم الأميركيين - بما في ذلك 80 في المائة من الديمقراطيين و41 في المائة من الجمهوريين - يعتقدون أن على الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية؛ في إشارة إلى أن معارضة الرئيس دونالد ترمب هذه الخطوة لا تتماشى مع الرأي العام.

وأظهر الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام حتى يوم الاثنين الماضي، أن 59 في المائة من المشاركين فيه أيدوا اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، بينما عارضه 33 في المائة، أما البقية فلم يكونوا واثقين، أو لم يجيبوا على السؤال.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلن مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة، شملت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مباشرة وفي أثنائها، اعترافها بدولة فلسطينية، في تحول دبلوماسي كبير.

وصرّح حينها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن بلاده أبلغت الدول الأخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات.

وأضاف روبيو: «أخبرنا جميع هذه الدول، قلنا لها جميعاً إنها إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيَّف وليس حقيقياً، إذا فعلتم هذا، فستُحدثون مشكلات»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابع وزير الخارجية الأميركي: «سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي رأيتموها، أو على الأقل هذه المحاولات لهذه الإجراءات»، مضيفاً أنه لن يُبدي رأيه في مناقشة إسرائيل ضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائياً.