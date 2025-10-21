بعد احتجاجات حاشدة... ترمب يؤكد: لست ملكاً

A + A -

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاحتجاجات المناهضة له ولسياسات حكومته التي تم تنظيمها أول من أمس (السبت)، ووصفها بـ«المزحة»، وقال للصحافيين أمس (الأحد) إنه «ليس ملكاً».

وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: «إن المتظاهرين لا يمثلون هذه الدولة»، وأضاف أنه من المرجح أنه تم تمويل اللافتات الجديدة التي ظهرت في احتجاجات «لا للملوك» من جانب نصير التقدمية الخيرية جورج سوروس و «يساريين معتوهين متطرفين آخرين». وأوضح: «يبدو الأمر كذلك. نحن نحقق في الأمر».

ووصف المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 7 ملايين شخص بـ«العدد الضئيل للغاية وغير الفعَّال». وأضاف: «لست ملكاً. أنا أعمل بجد من أجل جعل أميركا عظيمة».

وهذا يعد أول تعليق علني لترمب على الاحتجاجات، التي وصفتها وسائل الإعلام الأميركية بالسلمية بنسبة كبيرة.

وكان ترمب قد نشر أمس مقطع فيديو مُنفَّذاً بالذكاء الاصطناعي، عبر منصته «تروث سوشيال»، يظهر فيه مرتدياً تاجاً، ويقود طائرة حربية كٌتب عليها «الملك ترمب»، ويقصف حشداً من المتظاهرين المناهضين له بسائل بني.

ويظهر الفيديو، الذي تمَّت مشاركته على حسابات الرئيس الشخصية والحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس يحلق فوق حشد متظاهرين بينما يبدو أنه ساحة «تايمز سكوير». ثم تلقي الطائرة سائلاً بنياً على المتظاهرين، بينما تُعزَف أغنية كيني لوغينز «منطقة الخطر» في الخلفية، في إشارة واضحة إلى أفلام «توب غن» من بطولة توم كروز.