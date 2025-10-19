living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ربطة عنق وزير الدفاع الأميركي تثير زوبعة.. وفانس يتدخل!

19
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم تهدأ التكهنات والاتهامات والانتقادات والجدل على مدى اليومين الماضيين، حول ربطة عنق وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي.

فقد ظهر هيغسيث مرتدياً ربطة عنق مخططة بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، ما اعتبرها البعض مشابهة لألوان العلم الروسي.

فيما انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع صورة بجانبها لعلم روسيا.

حتى أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر على حسابه في إكس أمس السبت صورة هيغسيث، مرفقًا بها علم روسيا، ما اعتبره البعض احتفاءً ضمنيًا بالرسالة التي حملتها إطلالة الوزير الأميركي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أرفق دميترييف منشوره بإشارة غريبة إلى نظرية المؤامرة QAnon، وهي حركة داخل التيار المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدّعي وجود نخبة سرية من "الدولة العميقة" تتحكم بالحكومة الأميركية.

في المقابل، دافع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس عن هيغسيث، قائلاً في تغريدة على حسابه في إكس مساء أمس، إن ألوان ربطة العنق تمثل العلم الأميركي، رغم أن العديد من المعلقين أشاروا إلى أن تصميم الربطة مطابق لما يُعرف تجاريًا باسم "ربطة علم روسيا"، ما زاد من حدة الجدل.

ليتدخل ثانية كيريل ويعلق على منشور فانس، كاتباً:"ربما من الجيد أن يكون لعلمي بلدينا نفس الألوان."

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، لحث الولايات المتحدة على تزويد بلاده بمزيد من الصواريخ طويلة الأمد وأنظمة الدفاع المتطورة من أجل مواجهة روسيا.

إلا أن ترامب خرج بدعوة أخرى، إذ أعرب عن أمله بألا تحتاج كييف لمزيد من الصواريخ (لاسيما توماهوك)، وشدد على أهمية إنهاء الحرب، وأكد أن بوتين يريد السلام، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout