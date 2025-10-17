living cost indicators
بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن تنمية موارد قاع البحر

17
OCTOBER
2025
 اقترح الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بحث ومناقشة تطوير الموارد المعدنية في قاع البحار في الاتحاد الروسي.  بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن تنمية موارد قاع البحر Sputnik وقال الرئيس بوتين: إن "تطوير واستثمار الموارد المعدنية في قاع البحر مدرج على جدول أعمالنا اليوم. وسيتم خلال الاجتماع الاستماع لعدة تقارير حول الموضوع".  إقرأ المزيد أوشاكوف: بوتين اجتمع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي بعد محادثته مع ترامب أوشاكوف: بوتين اجتمع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي بعد محادثته مع ترامب وأكد رئيس الدولة أن هذه قضية حيوية جدا بالنسبة لروسيا ومثيرة للاهتمام الكبير.   وطلب الرئيس بوتين، من وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، وكذلك وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الصناعة والتجارة أنطون بليخانوف للتحدث حول الموضوع.  في مساء يوم أمس، قام الرئيس بوتين بإطلاع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي على محتوى محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس.  المصدر: نوفوستي

