living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدارة ترمب تفوّض الـ«سي آي إيه» بتنفيذ عمليات «مميتة» في فنزويلا

16
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، التقارير التي أفادت بأنه فوّض وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، في خطوة تمثل تصعيداً حاداً في جهود واشنطن للضغط على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتابع ترمب أنه يفكر بتوجيه غارات على الأراضي الفنزويلية تستهدف كارتيلات المخدرات.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، في وقت سابق اليوم، أن إدارة الرئيس ترمب فوضت الـ«سي آي إيه» سراً بالقيام بعمليات سرية في فنزويلا.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أن التفويض الجديد يسمح للوكالة بتنفيذ عمليات «مميتة» في فنزويلا، فضلاً عن العمليات في منطقة الكاريبي.

والإجراء الجديد هو أحدث خطوة في حملة الضغط المكثفة التي تشنها إدارة ترمب ضد فنزويلا، حيث استهدف الجيش الأميركي على مدى أسابيع قوارب قبالة الساحل الفنزويلي يقول إنها تنقل المخدرات، ما أسفر عن مقتل العشرات.

 

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين ذكروا في تصريحات خاصة أن الهدف النهائي هو إزاحة الرئيس مادورو عن السلطة.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout