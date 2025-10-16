A + A -

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، التقارير التي أفادت بأنه فوّض وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، في خطوة تمثل تصعيداً حاداً في جهود واشنطن للضغط على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتابع ترمب أنه يفكر بتوجيه غارات على الأراضي الفنزويلية تستهدف كارتيلات المخدرات.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، في وقت سابق اليوم، أن إدارة الرئيس ترمب فوضت الـ«سي آي إيه» سراً بالقيام بعمليات سرية في فنزويلا.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أن التفويض الجديد يسمح للوكالة بتنفيذ عمليات «مميتة» في فنزويلا، فضلاً عن العمليات في منطقة الكاريبي.

والإجراء الجديد هو أحدث خطوة في حملة الضغط المكثفة التي تشنها إدارة ترمب ضد فنزويلا، حيث استهدف الجيش الأميركي على مدى أسابيع قوارب قبالة الساحل الفنزويلي يقول إنها تنقل المخدرات، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين ذكروا في تصريحات خاصة أن الهدف النهائي هو إزاحة الرئيس مادورو عن السلطة.