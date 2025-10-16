living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عطل يضرب يوتيوب حول العالم!

16
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت منصة "يوتيوب"، التابعة لشركة "ألفابيت"، أنها تمكنت من حل العطل التقني الذي أثّر على خدمات البث لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم، ما تسبب في توقف تشغيل مقاطع الفيديو على المنصة الرئيسية، إضافة إلى "يوتيوب ميوزيك" و"يوتيوب تي في".

وقالت المنصة في بيان مقتضب عبر "إكس": "المشكلة تم حلها، ويمكن للمستخدمين الآن تشغيل المقاطع بشكل طبيعي"، من دون أن تكشف عن سبب الخلل أو طبيعته التقنية.

وبحسب موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، فقد سجّل أكثر من 366,172 بلاغًا لمستخدمين في الولايات المتحدة وحدها عند ذروة العطل حوالي 7:55 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، فيما أُبلغ عن حالات مشابهة في بريطانيا وكندا وأستراليا.

وأفاد مستخدمون في عدة دول بأن الخدمة توقفت بشكل مفاجئ، حيث ظهرت رسائل خطأ عند محاولة تشغيل الفيديوهات أو تحميل الصفحة الرئيسية، ما تسبب في موجة تعليقات واسعة عبر مواقع التواصل.

ولم توضح "يوتيوب" بعد إن كان الخلل مرتبطًا بأعطال خوادم أو تحديثات تقنية جارية في البنية التشغيلية.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout