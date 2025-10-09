ورقة في يد ترامب مررها له روبيو قبل إعلان اتفاق غزة تثير تفاعلا.. ماذا جاء فيها؟

A + A -

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا ورقة بيده وما كتب عليها قبيل لحظات على إعلانه قرب التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

ويعلن ترامب في مقطع الفيديو المتداول الذي جاء خلال مناقشة على مائدة مستديرة في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، الأربعاء، في واشنطن، أنه سيأخذ سؤالين إضافيين قبل أن يضطر للخروج لأن وزير الخارجية، ماركو روبيو، قد قدم له ورقة بأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس وشيك.

وجاء في الورقة المكتوبة بخط اليد: "نحتاج إلى موافقتك على منشور على تروث سوشيال قريباً حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولاً"، بحسب صورة التقطها مصور وكالة أسوشيتد برس إيفان فوتشي.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال" لاحقا: "يشرفني أن أعلن موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام.. هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، وستُعامل جميع الأطراف بإنصاف".

وتابع: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق، طوبى لصانعي السلام".