قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين حركة حماس وإسرائيل حول مستقبل الوضع في غزة.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن هناك تقدّمًا كبيرًا في المفاوضات، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تبقى لإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف الرئيس الأميركي: "حركة حماس وافقت على أمور مهمة جدًا، وأعتقد أننا نحرز تقدّمًا هائلًا"، مؤكّدًا أن "هناك فرصًا حقيقية للتوصّل إلى صفقة قد تفتح الباب أمام سلام دائم في الشرق الأوسط، وليس في غزة فقط".

وتابع: "نبذل جهودًا غير مسبوقة في هذا الملف، وأتوقع التوصّل إلى اتفاق قريبًا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع كل الأطراف من أجل تثبيت وقف لإطلاق النار وضمان عودة جميع الرهائن.

كما أشار ترامب إلى أنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوقّف عن تصريحاته السلبية بشأن صفقة الرهائن، موضحًا أن "ما يهم الآن هو إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام".