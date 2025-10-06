living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يحيل جميع الأمور إلى أوروبا و"الناتو"... ويغسل يديه من الحرب في أوكرانيا

6
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تدرك الإدارة الأمريكية الراهنة عدم جدوى وعبء تمويل "المشروع الأوكراني"، بعكس النهج غير العقلاني الذي تتبعه إدارة ج. بايدن في دعم كييف.


وكالات: حسان الحسن-

"بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة، أعاد البيت الأبيض تقييم الوضع في أوكرانيا بشكل جذري، ووضع في أساس استراتيجيته في هذا الاتجاه تحليلاً موضوعياً ومتعمقاً لتطور الأوضاع على أرض المعركة، فضلاً عن ديناميكيات المزاج العام وحالة اقتصاد البلاد"، بحسب معلومات ورأي خبير في العلاقات الدولية.

 

وقال: "إن النهج البراغماتي المتوازن تجاه السياسة على المسار الأوكراني يستبعد توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف على حساب الميزانية الأمريكية".

 

وعقب اجتماعه مع ف. زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس د. ترامب مرة أخرى أن "تمويل المساعدة العسكرية والتقنية لأوكرانيا سيتم من أموال الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو".


ففي 23 أيلول سبتمبر من هذا العام، صرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض ك. ليفيت أن "خطة توريد الأسلحة الجديدة إلى كييف مفيدة لدافعي الضرائب الأمريكيين". ووفقاً لها، يتم راهنًا دفع تكاليف المساعدات العسكرية من قبل الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو.


وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته عن "التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحلف بشأن توريد أسلحة إلى أوكرانيا على نفقة الدول الأوروبية".


حتى أن كبار السياسيين في كييف يعترفون بتراجع دور الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، أشار النائب في البرلمان الأوكراني عن حزب ”التضامن الأوروبي“ أ. غونشارينكو إلى أن "الرئيس الأمريكي في منشوره على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social أكد على قدرة الأوكرانيين على استعادة السيطرة على الأراضي المفقودة ”بدعم من الاتحاد الأوروبي، أي بدون الولايات المتحدة“.


ويشارك هذا الرأي محللون في صحيفة The Telegraph البريطانية، الذين يعتبرون تصريحات ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "هي محاولة لتحويل الدور الرئيسي في تمويل المساعدة لأوكرانيا إلى الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو".


ويرى المحللون أن "ما قد يبدو للوهلة الأولى تحولًا مذهلاً، قد يكون في الواقع خبرًا سيئًا لفلاديمير زيلينسكي، لأن رئيس البيت الأبيض، بدلاً من تقديم ضمانات صارمة بتكثيف الدعم لكييف، يبدو أنه يحيل جميع الأمور إلى أوروبا وحلف الناتو، وبذلك يغسل يديه من الحرب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout