living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محتوى يروج للمثلية بالعربية.. ماسك يشن هجوما شرسا على "نتفليكس"

3
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شن إيلون ماسك حملة مكثفة في الأيام الأخيرة يدعو فيها إلى إلغاء الاشتراكات في خدمة "نتفليكس"، احتجاجا على ما وصفه بالترويج لما يسمى بـ"الأجندة الصاحية للمتحولين جنسيا" بين الأطفال.

وطالب ماسك، مستخدما منصة "إكس" التي يمتلكها ويحظى فيها بأكثر من 227 مليون متابع لحسابه، متابعيه بمقاطعة "نتفليكس" لتضمينها شخصيات من "مجتمع الميم" في محتواها، حيث قام في غضون ثلاثة أيام فقط بنشر أو إعادة نشر دعوات للمقاطعة ما لا يقل عن 26 مرة.

واندلعت موجة ماسك الغاضبة بشكل واضح يوم الثلاثاء الماضي، عندما أعاد نشر مقطع من حساب الناشط اليميني "ليبس أوف تيك توك" يظهر مشهدا من مسلسل "نتفليكس" Dead End: Paranormal Park، وعلق عليه ماسك قائلا: "هذا غير مقبول". كان المشهد يضم شخصية "بارني" التي تعلن عن كونها متحولة جنسيا.

واتهم منشور "ليبس أوف تيك توك" المسلسل بـ"تلقين الأطفال أفكارا حول المتحولين جنسيا، وهذا المسلسل موجه للأطفال بعمر 7 سنوات"، في إشارة إلى تصنيف "نتفليكس" TV-Y7 الذي يعني أن المسلسل مناسب للمشاهدين من سن السابعة فما فوق.

كذلك انتقد نشطاء عرب بث هذا المحتوى المشوه باللغة العربية للأطفال.

والجدير بالذكر أن المسلسل قد عرض في 20 حلقة عام 2022 قبل أن تقوم "نتفليكس" بإلغائه في العام التالي، وهي لا تروج له حاليا.

وردا على ذلك، سارع زاك باراك، مؤدي صوت شخصية "بارني" للرد على رواية ماسك، كاتبا على المنصة: "يمكنك الترويع قدر ما تشاء، لكن الأطفال وأولياء أمورهم أخبروني أن هذا المسلسل أنقذ حياتهم".

ولم يقتصر هجوم ماسك على هذه الحالة، بل توسع ليشمل إعادة نشر تغريدات لمستخدمين آخرين قالوا إنهم ألغوا اشتراكاتهم احتجاجا على ما دعاه ماسك بـ"أجندة لغسل أدمغة الأطفال" بمحتوى داعم لـ"حقوق مجتمع الميم". كما كتب: "ألغوا نتفليكس من أجل صحة أطفالكم"، مصورا "أجندة نتفليكس الصاحية حول المتحولين جنسيا" على أنها "حصان طروادة" يتم إدخاله إلى قلعة تحمل علامة "أطفالكم". وأعرب عن تأييده لتغريدة زعمت أن "الدعاية للمتحولين جنسيا لا تتخفى في الخلفية على نتفليكس بل يروجونها بنشاط للمستخدمين"، مشيرا إلى مقال على موقع "نتفليكس" الإعلامي بعنوان "احتفلوا بيوم الرؤية للمتحولين جنسيا مع هذه الأفلام والمسلسلات الـ16".

وتوسع هجوم ماسك ليشمل مسلسلات أخرى مثل "ذا بيبي سترز كلوب" و"كوكوميلون"، متبنيا حججا يمينية حول أن سياسات التوظيف في الشركة "مناهضة للبيض"، كما أعاد نشر ادعاءات بأن جميع التبرعات السياسية لموظفي "نتفليكس" في 2024 ذهبت للحزب الديمقراطي. وواصل هجومه حتى على تقرير نتفليكس للتنوع والشمول لعام 2023، معلقا عليه بدعوة جديدة إلى "إلغاء نتفليكس".

ويأتي هذا الهجوم في سياق شخصي لماسك، فهو والد ابنة متحولة جنسيا، وهي فيفيان ويلسون، التي قطعت علاقتها به علنا وانتقدت مواقفه المناهضة للمتحولين. وفي أوراقها القانونية لتغيير اسمها وجنسها عام 2022، كتبت أنها لا ترغب بأي صلة بأبيها البيولوجي. ورد ماسك على ذلك بالقول إنه "فقد ابنه، جوهريا"، مشيرا إلى أنه أعطى الموافقة لها لتلقي الرعاية التي تؤكد هويتها الجندرية عندما كانت قاصرا، وهي خطوة يقول إنه "تم خداعه" للقيام بها.

من جانبها، لم تعلق "نتفليكس" علنا على هجوم ماسك.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout