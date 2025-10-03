9 قتلى خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في كشمير الباكستانية

A + A -

شهد إقليم كشمير الباكستاني الخميس، مراسم تشييع ضحايا الاحتجاجات ضد امتيازات الطبقة الحاكمة، التي أسفرت، منذ الاثنين، عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 3 عناصر من الشرطة، في مواجهات مع قوات الأمن، حسب حصيلة رسمية.

وأعلن بيان لحكومة آزاد كشمير، وهو الجزء الخاضع لإشراف إسلام آباد في هذه المنطقة الجبلية ذات الغالبية المسلمة المتنازع عليها، أن 50 مدنياً و170 شرطياً أُصيبوا بجروح خلال «مظاهرات عنيفة» بين الاثنين والأربعاء. فيما أكد المحتجون أن صفوفهم شهدت سقوط نحو مائة جريح.

ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع مظفّر آباد منذ الاثنين، مطالبين خصوصاً بوقف مجانية الكهرباء والسيارات الفارهة المخصّصة للمسؤولين السياسيين.

وقطعت السلطات خدمة الإنترنت، فيما حذّرت وسائل الإعلام المحلية من طريقة تغطيتها للاحتجاجات.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن شوارع مظفّر آباد غداة المواجهات كانت مغطاة بزجاج محطّم وحجارة وفوارغ رصاص، فيما ظهرت بقع دماء واضحة. وأمام مبانٍ محترقة أو مدمّرة، ردد آلاف المتظاهرين هتافات مناهضة للحكومة، في وقت أُغلقت الأسواق والمدارس.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى أسد تبسم (51 عاماً)، إن «السياسيين يتصرفون كأنهم عصابات تحكم حياتنا، نريد رحيلهم وإلغاء امتيازاتهم».

وحشدت قوات الأمن بأعداد كبيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي بلغت نحو 6 آلاف شخص في ذروة التعبئة.

أما الجيش الذي يعده محللون مركز السلطة الفعلي في باكستان، فلم يعلّق على الأحداث.

ومنذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا، يتنازع البلدان السيادة على إقليم كشمير.