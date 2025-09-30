بريطانيا تشدد إجراءات الإقامة للمهاجرين

A + A -

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شعبانة محمود، عن تغيير في إجراءات منح الإقامة الدائمة للمهاجرين، مشيرة إلى أنه سيتعيّن على الأجانب الراغبين في الاستقرار ببريطانيا الاندماج والمساهمة في الضمان الاجتماعي وإتقان اللغة الإنجليزية وعدم المطالبة بأي إعانات وأن يكون لديهم سجل جنائي نظيف والقيام بأعمال مجتمعية.

وكان مقرراً أن تكشف شعبانة عن هذه القواعد الجديدة للهجرة خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، على أن تجري الحكومة في وقت لاحق من العام الحالي مشاورات بشأن هذه التعديلات.

وحذرت شعبانة من أن الفشل في معالجة قضية الهجرة يعني أن العمّال «سيبتعدون عنا (...) ويلجأون إلى الوعود الكاذبة» لزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج.

ويأتي هذا التحول في سياسة حزب العمال بعد إعلان حزب الإصلاح اليميني المتشدد الذي يتصدر استطلاعات الرأي حالياً، أنه سيلغي كلياً الحق في الحصول على إقامة دائمة، وسيلزم المهاجرين بالتقدم للحصول على تأشيرة كل خمس سنوات، وهي خطة وصفها رئيس الوزراء كير ستارمر بأنها «عنصرية وستمزق البلاد».