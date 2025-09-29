الشرطة الأميركية: مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بكنيسة في ميشيغان

A + A -

اقُتل شخصين وأصيب 8 آخرون الأحد بعدما أطلق رجل النار في كنيسة تابعة لطائفة المورمون اندلع فيها حريق أيضاً، في ولاية ميشيغان الأميركية.

وأردت الشرطة المشتبه فيه البالغ 40 عاماً وهو من مدينة مجاورة من دون أن تحدد دوافع فعلته.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أظهرت لقطات صورت في المكان أجهزة الطوارئ تنقل أشخاصاً على حمالات، فضلاً عن أعمدة دخان تتصاعد من الكنيسة في مدينة غراند بلانك.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجوم بأنه «مروع»، وكتب عبر منصة «تروث سوشيال»: «يبدو أنه هجوم آخر يستهدف المسيحيين في الولايات المتحدة».

وقال قائد الشرطة المحلية ويليام ريني أمام صحافيين إن المشتبه فيه قاد سيارته عبر أبواب الكنيسة الأمامية ومن ثم راح يطلق النار على الناس بسلاح أوتوماتيكي.

وأوضح أن «مئات الأشخاص كانوا في الكنيسة» يشاركون في القداس.

وفق السلطات فقد أضرم مطلق النار النيران عمداً في الكنيسة قبل أن ترديه عناصر الشرطة.

ونُقل عشرة جرحى إلى المستشفى وتوفي أحدهم متأثراً بجروحه، على ما أوضح المسؤول.

وأكد أن الحريق أخمد، مشدداً على «احتمال العثور على مزيد من الضحايا».

وانتشرت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في التحقيق، على ما أفاد مدير «إف بي آي» كاش باتيل، عبر منصة «إكس».