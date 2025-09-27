بعد دعوته إلى "توحيد الجيوش من أجل تحرير فلسطين"... واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي

A + A -

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، إلغاء تأشيرة رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، واتهمته بالقيام بأفعال تحريضية.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لأنه "حث الجنود الأميركيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف" في نيويورك، أمس الجمعة.

وكتبت الوزارة على موقع "إكس": "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".

وكان بيترو قد دعا قبل أيام دول العالم إلى "توحيد الجيوش من أجل تحرير فلسطين".

ودعا الرئيس الكولومبي، الثلاثاء، إلى محاكمة مسؤولين أميركيين، بمن فيهم نظيره الأميركي دونالد ترامب، على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة ضد قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.