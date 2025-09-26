living cost indicators
مقتل شرطي على أيدي مسلحَين مجهولَين في شمال غربي باكستان

26
SEPTEMBER
2025
أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل أحد رجالها إثر تعرضه اليوم لهجوم مسلح على ايدي مجهولَين في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن مسلحَين مجهولَين كانا يستقلان دراجةً ناريةً، أطلقا النار على الشرطي المذكور عندما كان في طريقه إلى عمله بالمنطقة؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ونُقل إلى المستشفى حيث توفي متأثراً بجروحه. وأضافت الشرطة أنها تجري عمليات تمشيط في المنطقة؛ للبحث عن منفذَي الهجوم، في حين لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

 

في غضون ذلك، قضى الجيش الباكستاني على 13 عنصراً إرهابياً خلال عملية أمنية نُفِّذت اليوم في منطقة ديرة إسماعيل خان، شمال غربي باكستان. وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش في بيان، بأن العملية نُفِّذت استناداً إلى معلومات استخباراتية رصدت موقعاً للإرهابيين، وتمَّت مداهمته والقضاء على 13 إرهابياً كانوا فيه.

 

وفي لاهور خرج أحد القطارات عن مساره لدى دخوله الرصيف الثاني عند تقاطع سكة حديد كوتري في جنوب باكستان، حيث صارت حوادث القطارات أمراً شائعاً في البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة «ذا إكسبريستريبيون»، الأربعاء. وبحسب التقارير الأولية، لم يصب أي من ركاب القطار «داون فريد إكسبريس» رقم 38، الذي كان متجهاً من لاهور إلى كراتشي، بأذى. ومع ذلك، تم تعليق حركة القطارات على المسار المعطل بعد الواقعة. وتم استدعاء موظفي السكك الحديدية والرافعات؛ لإصلاح العربات المنحرفة عن مسارها. ومن المتوقع أن تستغرق عملية إصلاح المسار المعطل أكثر من 5 ساعات.

الشرق الأوسط
