living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبل يومين من مقتله: زوجة تشارلي كيرك تستدعي كاهنا لطرد "لعنة".. هل كان السحر جزءا من مؤامرة اغتياله؟

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طلبت إيريكا كيرك المساعدة بعدما كشف موقع "Jezebel" الليبرالي عن دفعه أموالا لساحرات من أجل إلقاء لعنة على زوجها تشارلي قبل يومين فقط من اغتياله.

وأفادت الإعلامية الأمريكية ميغين كيلي، أن الأرملة البالغة من العمر 36 عاما، شعرت باضطراب حقيقي جراء المقال الذي أشار إلى أن كاتبته استعانت بساحرات عبر منصة Etsy للعن تشارلي، البالغ 31 عاما.

وأضافت كيلي أن القلق بلغ بالزوجين حد استدعاء كاهن كاثوليكي لفك اللعنة في الليلة السابقة لمقتل المعلق المحافظ بالرصاص في جامعة يوتا فالي.

وقالت كيلي عبر برنامجها على "يوتيوب" إن إيريكا وتشارلي سمعا عن هذه اللعنات، وإن الخبر أصاب إيريكا بالخوف إلى درجة أنها تواصلت مع صديق وصفته بأنه كاهن كاثوليكي ليصلي معهما من أجل تشارلي. وتساءلت كيلي: "لماذا تعذب عائلة مؤمنة بهذه الطريقة؟ لماذا يرتكب فعل دنيء بحق زوجين شابين؟".

المقال الذي نشره موقع "Jezebel" في 8 سبتمبر جاء بعنوان "دفعنا لبعض ساحرات Etsy ليلعن تشارلي كيرك". وبعد يومين فقط، حين قتل كيرك، أصدر الموقع بيانا أوضح فيه أن المقال كتب قبل الحادث وأُزيل لاحقا، مؤكدا إدانته "بأشد العبارات" حادث إطلاق النار ومشددا على رفضه أي شكل من أشكال العنف السياسي.

لكن كيلي لم تقتنع، معتبرة أن "هناك شياطين بالفعل في هذا العالم، واللجوء إلى العالم الروحي، وبخاصة عالم الشيطان، قد تكون له عواقب حقيقية". وأكدت أن الأمر ليس مجرد لعبة بل هو "شر خالص".

وكتب المقال الأصلي بضمير المتكلم من مؤلف مجهول، أشار إلى إمكانية شراء لعنة "بسهولة شراء شاحن هاتف"، وشرح بالتفصيل الخدمات المتعلقة بالسحر المتاحة على منصة Etsy.

واعتبر الكاتب أن تشارلي يمثل أحد "سلبيات الإنترنت" بسبب مواقفه السياسية، وهاجمه بسبب "هوسه بإملاء ما يجب على النساء فعله أو حجم رأسه الكبير"، مضيفا أن وجوده مزعج.

كما طرح الكاتب سؤالا عما إذا كان القراء مهتمين بمعاقبة كيرك على "خطابه الرجعي" تجاه شباب أمريكا. ووصفه بأنه "يناقش طلاب الجامعات للتسلية، ويظهر على قناة فوكس نيوز، وأسس منظمة Turning Point USA اليمينية التي تروج لنظريات المؤامرة".

واعترف الكاتب بوجود "منطقة رمادية أخلاقيا" في لعن شخص لم يقابله من قبل، لكنه أوضح أنه لا يستدعي قوى مظلمة لإلحاق الأذى به.

واكتفى بالتعبير عن أمله بأن يتعرض كيرك لبعض المضايقات اليومية البسيطة مثل ظهور بثرة غير مفسرة أو تعطل معدات البث أو ارتداء ملابس غير مريحة، مؤكدا أن "تخريب يومه عبر القوة النسوية الجماعية لساحرات Etsy سيكون أعظم سعادة في حياتي".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout