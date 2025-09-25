A + A -

وصف رئيس بلدية لندن صادق خان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «عنصري» و«معاد للمسلمين»، الأربعاء، بعدما لمح الأخير إلى أن السياسي البريطاني يسعى لتطبيق الشريعة في عاصمة المملكة المتحدة.

ودخل خان المنتمي إلى حزب العمال (يسار وسط) في سجال مع الجمهوري ترمب خلال السنوات الماضية، علماً أن جذور الخلاف الأخير تعود إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة، الثلاثاء.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان لشبكة «سكاي نيوز»: «أعتقد أن ترمب أظهر أنه عنصري ومتحيز جنسياً وكاره للنساء ومعاد للمسلمين».

أفاد ترمب أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «أَنظر إلى لندن، حيث لديكم رئيس بلدية سيئ للغاية. لقد تغيّرت، تغيّرت كثيراً».

وأضاف: «يريدون الآن تطبيق الشريعة. لكنكم في بلد مختلف، لا يمكنكم القيام بذلك».

سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المنتمي أيضاً إلى حزب العمال جاهداً للحفاظ على علاقة وديّة مع ترمب، بما في ذلك عبر استقباله في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة الأسبوع الماضي.

ولفت خان إلى أن لندن تحتل المركز الأول في كثير من المؤشرات، مثل الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أنه «فخور للغاية لأننا أعظم مدينة في العالم».

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الوزير في الحكومة بات ماكفادن إن ترمب «يسيء تفسير» لندن.

ويشغل خان، وهو مسلم، منصب رئيس بلدية لندن منذ عام 2016. وانتقد في ذلك العام ترمب الذي كان مرشّحاً للرئاسة على خلفية مقترحه منع دخول مواطني بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقبل زيارة الدولة الأولى التي أجراها ترمب عام 2019، شبهه خان بـ«الدكتاتوريين الذين حكموا في أوروبا في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي».

من جانبه، وصف ترمب رئيس بلدية لندن بـ«الفاشل» وتحداه بالخضوع إلى اختبار لمعدل الذكاء.

وقال خان لـ«آي تي في لندن»، الأربعاء: «أعتقد أنني اكتسبت حقوق المتعدّين على الملكية لقاء كمية الوقت الذي قضيته في ذهن دونالد ترمب... آمل ألا يرسل لي فاتورة لكل الوقت الذي أمضيته هناك».