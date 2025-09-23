living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدير الوكالة الذرية يعلن ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

23
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الاثنين عزمه على الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً رغبته في أن تعاود المنظمة التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتنتهي الولاية الثانية للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ولم تُعلن حتى الآن قائمة رسمية بالمرشحين لخلافته، إلا أن غروسي بادر إلى إعلان نيته الترشح.

وقال غروسي في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «الأمم المتحدة تمرّ بوضع معقد حالياً، إذ هناك إدراك مشترك بأنها لم تعد تؤدي دورها في حفظ السلام العالمي».

 

وأضاف: «أؤمن بإمكان وجود أمم متحدة فاعلة. علينا أن نُعيد التركيز على مهمتها الأساسية».

 

وتابع غروسي: «عندما تحاول القيام بكل شيء، ينتهي بك الأمر إلى عدم القيام بأي شيء»؛ في إشارة إلى تعدد أولويات المنظمة. ورغم ذلك، لم يُنكر أهمية قضايا التنمية وحقوق الإنسان والبيئة.

 

وقال أيضاً: «إذا كنتم قلقين من تزايد النزاعات والعنف، فمن النفاق إلى حد ما التركيز على أمور أخرى، رغم أهميتها، لأننا يجب ألا ننسى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن هذه المنظمة أُنشئت لتجنيب البشرية ويلات الحروب».

 

ويعتقد المسؤول الأرجنتيني أنه يستطيع الاستفادة من خبرته على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ اعتاد محاورة الجميع، ويحرص على أن يكون «وسيطاً مقبولاً من الأطراف كافة».

 

وختم: «نعم، سأترشح لهذا المنصب، الأمر بهذه البساطة».

وعند سؤاله عن الجهات التي قد تدعمه، أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن ذلك، قائلاً: «هناك تكهنات كثيرة، ولا أرغب في الدخول في هذه النقاشات. في نهاية المطاف، آمل أن أحظى بأكبر قدر من الدعم».

 

تنتخب الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، ما يعني أن الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة) تملك حق النقض (الفيتو) ويمكنها تعطيل أي ترشيح.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout