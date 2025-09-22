living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرع: سوريا لن تكون تهديدا لأحد.. ونسعى للتهدئة مع إسرائيل

22
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، أن الأرض السورية لن تكون مصدر تهديد لأحد، مجددا دعوته إلى واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على بلاده بموجب قانون قيصر.


وعلى هامش زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الشرع: "نعمل على التهدئة مع إسرائيل، ويمكن أن نتحدث عن علاقة مستقبلية معها بعد الاتفاق الأمني".

وأكد أن الأرض السورية لن تكون مصدر تهديد لأحد، وأن دمشق لا ترغب في الدخول في معركة مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود مفاوضات للعودة إلى اتفاق 1974.

وقال الشرع: "نعمل على التهدئة مع إسرائيل، ويمكن أن نتحدث عن علاقة مستقبلية معها بعد الاتفاق الأمني".

كما أشار إلى أن "الحفاظ على علاقات مستقرة إقليميا ودوليا ضرورة"، مضيفا أن هناك أطرافا خارجية ما تزال تحاول "إثارة النعرات الطائفية للتدخل في الشأن السوري"، وأن لجانا لتقصي الحقائق شكلت للتحقيق في الأحداث الماضية.

وفي الشأن الداخلي، أفاد الشرع بأن هناك تأخيرا في تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، مشيرا إلى أن دمشق عرضت على (قسد) الاندماج في الجيش السوري للاستفادة من خبراتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن حقوق الأكراد في سوريا مصانة بموجب الدستور.

وأضاف أن بقاء قوات "قسد" في الشمال الشرقي السوري يعرض العراق وتركيا وسوريا للخطر، لافتا إلى أن سوريا "دولة قانون" تقف على مسافة واحدة من جميع السوريين.

وتابع: "عملنا منذ دخول دمشق على ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وأي سلاح خارج إطار القانون سيكون سلاحا منفلتا".

وشدد الرئيس السوري على أن الحكومة التي شكلت تمثل جميع أطياف المجتمع، وأن البلاد تسير "بسرعة كبيرة نحو بناء سوريا الجديدة"، متوقعا أن تستغرق العملية الانتقالية ما بين 4 إلى 5 سنوات.

كما دعا مجددا إلى رفع العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر"، مؤكدا أن النظام السابق قد زال، وأن العقوبات لم يعد لها مبرر.

وأشاد بما وصفه بـ"خطوة شجاعة" اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حين بادر برفع بعض العقوبات بسرعة.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد ذكرت في وقت سابق أن الشرع وصل إلى نيويورك في زيارة تاريخية، ليكون أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967.

ويرأس الشرع وفدا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين السوريين.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout