الولايات المتحدة تصف اعتراف حلفائها بدولة فلسطينية بأنه «استعراضيّ»

22
SEPTEMBER
2025
وصفت الولايات المتحدة، مساء الأحد، اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطينية بأنه «استعراضيّ».

 

قال أحد المتحدثين باسم «الخارجية» الأميركية، مشترطاً عدم كشف هويته: «لا يزال تركيزنا منصباً على الدبلوماسية الجادة، وليس اللفتات الاستعراضية. أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت خالية من (حماس)».

 

وتستعدّ فرنسا مع عشر دول أخرى للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، خلال قمة الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التي ستتناول الحرب في قطاع غزة.

ويُعد هذا الاعتراف المرتقب، خلال القمة التي تُنظمها فرنسا والسعودية حول مستقبل حل الدولتين؛ حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، تتويجاً لعمليةٍ استمرت أشهراً قاتَل من أجلها إيمانويل ماكرون بشدة.

 

وسمحت تلك العملية باعتماد الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة نصاً يدعم قيام دولة فلسطينية دون وجود حركة «حماس» فيها، وهو شرط طالب به عدد من الدول الغربية.

 

وقال الرئيس الفرنسي، الأحد، في مقابلة مع برنامج «فايس ذي نايشن» على قناة «سي بي إس»، إن الفلسطينيين «يريدون وطناً، يريدون دولة ويجب ألا ندفعهم نحو (حماس). إذا لم نقدم لهم منظوراً سياسياً وهذا الاعتراف (...) فسيَعلقون مع (حماس) باعتبارها الحل الوحيد». وأضاف: «إذا أردنا عزل (حماس)، فإن عملية الاعتراف وخطة السلام المرافقة لها تُشكلان شرطاً مسبقاً».

 

وحتى قبل هذا الاجتماع في الأمم المتحدة، اعترفت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال رسمياً بدولة فلسطين، الأحد.

ومن المتوقع أن تنضمّ دول أخرى إلى فرنسا، الاثنين، بما فيها أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو، وفق الرئاسة الفرنسية.

تأتي هذه الإعلانات في وقتٍ يكثف الجيش الإسرائيلي فيه قصفه لغزة، والذي بدأ رداً على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، ومع ازدياد الضغوط على إسرائيل بسبب الوضع الإنساني المتدهور في القطاع الفلسطيني المحاصَر والمدمَّر.

الشرق الأوسط
