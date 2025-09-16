living cost indicators
فضيحة تضرب وزيرة.. مخدرات بحديقة مقرب منها

16
SEPTEMBER
2025
بعدما جاهرت بفرحها بتدمير غزة، وأعربت عن فخرها بما حل بالقطاع الفلسطيني المحاصر، تصدر اسم وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ماي غولان منذ أمس الاثنين الإعلام الإسرائيلي ومواقع التواصل.

فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مديرة مكتبها، ومستشارا سابقا لها على ذمة شبهات فساد.

أما الفضيحة الأكبر فتجسدت في عثور الشرطة على مختبر مخدرات مرتبط بالقضية في حديقة أحد المقربين منها.

كما داهمت الشرطة مكتب وزيرة المساواة الاثنين، لاستدعائها للتحقيق معها في مزاعم توظيف احتيالي، وإساءة استخدام أموال عامة لأغراض خاصة من خلال مؤسسات غير ربحية"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس"

إلى ذلك، أُلقي القبض على محامٍ مقرب من الوزيرة المنضوية ضمن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت الشرطة إنها ستسعى لتمديد احتجازه بعد استجوابه".

واكتشفت الشرطة مختبرًا لتصنيع المخدرات في منزل أحد المقربين من غولان، كما اعتُقل عدد من المشتبه بهم واقتيدوا للاستجواب، وفق هآرتس.

فيما أوضح مصدر في الشرطة أن أحد هؤلاء الأشخاص هو مساعد مقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ورئيس منظمة غير حكومية (لم يسمه).

Skynews
