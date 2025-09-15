وثق جريمته بالفيديو.. مدان يعذب ضحيته قبل قتله وسرقته

A + A -

أنهى القضاء البريطاني النظر في واحدة من أغرب وأبشع الجرائم على مستوى البلاد بأكملها، حيث قام أحد المجرمين بتعذيب رجل داخل منزله حتى الموت، ومن ثم تركه جثة هامدة وغادر المكان، لكن الأغرب والأكثر لفتاً للنظر في هذه الجريمة أن مرتكبها قام بتصوير فعلته كاملة وتوثيقها بمحض إرادته.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، فقد تبين من التحقيقات أن السبب وراء ارتكاب الجريمة هو أن المجرم أراد سرقة البطاقات المصرفية للضحية من أجل أن يقوم باستخدامها في شراء مشروبات كحولية، وهو ما حدث بالفعل، حيث تركه جثة هامدة ثم توجه إلى أقرب متجر لشراء المشروبات التي يرغب بها.

وأصدرت محكمة بريطانية حكمها بالسجن لمدة 32 عاماً على ماثيو جوناثان البالغ من العمر 39 عاماً، وذلك بعد إدانته بالقيام بتعذيب الضحية جيمي غولر، البالغ من العمر 54 عاماً، حتى الموت، وكان خلال ارتكاب جريمته يقوم بتصوير ما يفعل ويلقي عليه بالشتائم.

وأظهرت التحقيقات أن جوناثان استخدم بطاقة ضحيته المصرفية لشراء الكحول بينما كان غولر مُستلقياً كجثة هامدة داخل شقته في بلدة "هيريفورد" الواقعة إلى الشمال الغربي من مقاطعة إنجلترا، والقريبة من حدود مقاطعة "ويلز" غربي بريطانيا.

وعثر شقيق جيمي على جثمانه ميتاً في شقته في هيريفورد بعد أن شعر بالقلق على سلامته، حيث أُبلغ لأول مرة بخطر جيمي بعد اتصال هاتفي به في 18 يناير الماضي.

أصيب بوعكة صحية

وعثرت الشرطة على المدان جوناثان في محطة قطار بورث حيث كان ملقى هناك بعد أن أصيب بوعكة صحية، وإلى جانبه بطاقات جيمي المصرفية، حيث تبين بأن جوناثان قد تعرّض لـ"أزمة صحية" على رصيف القطار عندما سقطت الأغراض من جيبه.

وأُلقي القبض على جوناثان في 19 يناير ووُجهت إليه تهمة القتل.

وبعد إقراره بالذنب، أصدرت محكمة "ووستر" حكمها بحقه يوم الجمعة الماضية، وقضت بسجنه لمدة 32 عاماً، فيما قالت عائلة جيمي: "نود أن نشكر الشرطة وفريق الادعاء على تفانيهم ودعمهم من أجل إنهاء هذه القضية".

وأضافت العائلة: "كانت الأشهر الثمانية الماضية صادمة للغاية لعائلتنا، ونحن نحاول، بطريقتنا الخاصة، تجاوز فقدان جيمي، ابننا وأخانا وعمنا وصديق الكثيرين منا.. لقد تغيرت حياتنا إلى الأبد، واليوم يوم صعب آخر، إذ اضطررنا لإعادة النظر فيما حدث، لكننا سعداء بتحقيق بعض العدالة".

وقال كبير المفتشين غاريث لوغر: "نرحب بشدة بالحكم الصادر على ماثيو جوناثان. سيقضي الآن فترة طويلة في السجن، ورغم أن هذا لن يعيد جيمي أبداً إلى أحبائه، إلا أننا نأمل أن يضع نهايةً للحظات عصيبة لا يمكن تصورها بالنسبة لهم".

وأضاف لوغر: "لحسن الحظ، أقرّ جوناثان بذنبه في جريمة القتل، مما أنقذ عائلته من خوض تجربة المعاناة التي مرّ بها جيمي في الأيام الأخيرة من حياته. كما أود أن أشكر فريق التحقيق الذي عمل بلا كلل، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وصولاً الى إصدار الحكم