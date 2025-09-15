كوريا الشمالية تتحدى أميركا!

A + A -

قالت كوريا الشمالية الإثنين إن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية قد تم تحديده "بشكل دائم" في قانون البلاد، حيث أدانت الولايات المتحدة لتكرار ادعائها "العتيق" حول نزع السلاح النووي من بيونغيانغ في اجتماع دولي.

وأصدرت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمة الدولية في فيينا بيانا صحفيا يدين إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية في جلسة أخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إننا ندين ونرفض بشدة العمل الاستفزازي للولايات المتحدة المتمثل في الكشف مرة أخرى عن نيتها العدائية الثابتة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ونعرب عن قلقنا الجاد إزاء العواقب السلبية المترتبة على ذلك".

وأكدت بيونغيانغ أنه في حين أن واشنطن انتقدت امتلاك كوريا الشمالية للأسلحة النووية ووصفته بأنه "غير قانوني"، فإن الولايات المتحدة هي التي تقوّض النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية من خلال تعزيزها المتطرف للأسلحة النووية.

وأشارت كوريا الشمالية إلى أن "موقف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة قد أصبح لا رجعة فيه"، مشددة على أنها "ستعارض وترفض بشكل شامل أي محاولة لتغيير وضعها الحالي".

وجاء البيان في الوقت الذي تعمل فيه كوريا الشمالية على تطوير برامجها النووية والأسلحة بينما تتجاهل عروض الحوار من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون معهدا بحثيا طور محركا يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع، حيث قال إن المحرك الجديد سيستخدم لصاروخ هواسونغ-20 الباليستي العابر للقارات من الجيل القادم قيد التطوير.