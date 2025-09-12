تلميذة في مدرسة تطلق النار على طلاب تنمروا عليها

A + A -

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بوقوع حادث إطلاق نار من قبل تلميذة في مدرسة بمقاطعة ميندوزا، جاء ردا على تنمر طلاب عليها.

وذكرت صحيفة "تي إن" أن تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما، تحصنت في فناء مدرستها، عقب إطلاقها النار في فصل دراسي.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة ردّت على دعوة ضابط لها بإلقاء سلاحها، بإطلاقها رصاصة نحوه.

وأخلت قوات الشرطة الطلاب من المدرسة، ونقلت بعضهم إلى المستشفى بسبب تعرضهم لانهيار عصبي من الخوف.

ووفقا لتقارير، فإن الطالبة التي أطلقت الرصاص هي ابنة ضابط شرطة، قامت بسرقة سلاحه.

وذكرت تقارير أنه تم إنقاذ الفتاة، ونقلت للعلاج إلى مستشفى بطائرة مروحية، دون ذكر تفاصيل تتعلق بوضعها الصحي، أو إذا كانت قد تعرضت لإصابات أثناء تجريدها من سلاحها.