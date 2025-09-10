ترامب: "لست سعيداً" بالغارة الإسرائيلية على قطر

A + A -

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "ليس سعيداً" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر يوم امس الثلاثاء، والتي استهدفت اجتماعاً لقادة حركة "حماس" في الدوحة.

وقال ترامب، في تصريح للصحافيين خلال جولة له في شوارع العاصمة الأميركية قبيل توجهه لتناول الطعام في أحد مطاعم واشنطن: "أنا ببساطة لست سعيداً بالوضع برمّته"، مضيفاً: "نريد عودة الرهائن، لكننا لسنا سعداء بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة غير المسبوقة على الأراضي القطرية.

وفي وقت سابق، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنّ "الهجوم على قطر قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس لي دخل به"، موضحاً أنّ "الجيش الأميركي أبلغ الإدارة الأميركية بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وأضاف الرئيس الأميركي أنّه وجّه وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر، وأوفد المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم "لكن الأوان قد فات لوقف الضربة". وأكد أنّه شدد للقطريين على أنّ "مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم"، لافتاً إلى أنّ "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن أن يكون بمثابة فرصة للسلام".

من جانبها، أكدت قطر أنّها لن تتهاون في المساس بسلامة أراضيها وتحتفظ بحق الرد. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي، إنّ بلاده شكّلت فريقاً قانونياً لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، واصفاً الهجوم بأنه "غدر" وتجاوز للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية.

وأضاف آل ثاني أنّ "إسرائيل استخدمت أسلحة لم ترصدها أنظمتنا، والولايات المتحدة أبلغتنا بالهجوم بعد 10 دقائق من بدئه"، مشيراً إلى أنّ "الهجوم كان عملية غادرة بالكامل"، معتبراً أنّ "المنطقة أمام لحظة مفصلية للرد على هذه التصرفات"، ومؤكداً أنّ الوساطة القطرية في قضايا المنطقة ستستمر رغم الاعتداء.

في المقابل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "الجيش والشاباك استهدفا من خلال سلاح الجو قيادة حركة حماس في عملية دقيقة"، مؤكدة أنّ المستهدفين "قادوا أنشطة الحركة على مدار سنوات ويتحملون مسؤولية مباشرة عن أحداث 7 تشرين الأول والحرب ضد إسرائيل". وأوضح البيان أنّ "العملية نُفذت باستخدام ذخائر دقيقة وبعد خطوات لتجنب إصابة المدنيين".