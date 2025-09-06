living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"القمر الدموي" غداً... كونوا على الموعد

6
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يستعدّ الوطن العربي لاستقبال مشهد فلكي نادر يُقدّم فيه القمر ظاهرة مذهلة تُعرف بـ"القمر الدموي" خلال خسوف كامل سيُشاهد بوضوح غداً الأحد 7 أيلول 2025.

يحدث هذا الأمر، عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، ليظهر بلون أحمر داكن، عرضاً سموياً نادراً وجذاباً لعشّاق الفلك.

يبدأ الخسوف في تمام الساعة 15:28 بالتوقيت العالمي (غرينتش)، ويتركز بشكل أساسي على الهند، لكنه رغم ذلك يُرى في دول العالم العربي.
وستتاح الفرصة الفضلى لمشاهدة هذه الظاهرة في الصين والهند، وكذلك لسكان شرق افريقيا وغرب أستراليا.

الخسوف يبدأ كظلال شبهية (Penumbral) عند حوالى 15:28 بتوقيت غرينتش.
المرحلة الجزئية تبدأ حوالى 16:27 – 16:28
الخسوف الكلي يبدأ ما بين 20:31 – 20:32 بتوقيت القاهرة، 19:30 – 19:31 بتوقيت السعودية (KSA).

الرؤية في الوطن العربي
السعودية: يبدأ الخسوف الجزئي عند 7:27 م، الكلي عند 8:30 م، وذروته في 9:12 م، وينتهي الجزء الكلي عند 9:53 م، ويختمُ الخسوف الكلي في 11:57 م بالتوقيت المحلي.
مصر: يبدأ الخسوف شبه الظلي عند 6:28 م، الجزئي عند 7:27 م، الكلي عند 8:31 م، ذروته حول 9:12 م، وينتهي الكلي عند 9:53 م، ويُنهَى الخسوف الجزئي عند 10:56 م.

وفق التحليلات، سيشرق القمر في شرق العالم العربي قبل بدء الخسوف، أما في الوسط فيشرق والخسوف قد بدأ جزئياً، وغرب العالم العربي يشهد ارتفاعه في آخر مراحل الخسوف.

الرؤية في بقية العالم
سيكون الخسوف الكامل مرئياً بوضوح في آسيا، إفريقيا، أستراليا، وأوروبا، بينما لن يُرى في الأميركتين إلّا جزئياً.
يُعدّ من أطول خسوفات القمر الكُلية هذا العام، ويشاهد فعلاً نحو 77–85% من سكان العالم المرحلة الكُلية أو أطواراً مختلفة منه.

نصائح المشاهدة
لا حاجة لاستخدام معدات واقية أو تلسكوب، العين المجردة تكفي لرؤية القمر الدموي بأمان.
يُنصح باختيار أماكن مفتوحة وبعيدة عن التلوث الضوئي، مع إتاحة مساحة رؤية واضحة نحو الأفق الشرقي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout