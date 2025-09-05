living cost indicators
عراقجي ينتقد الهوس الغربي تجاه الانتشار النووي في المنطقة مقابل التغاضي عن ترسانة إسرائيل النووية: "محض هراء"

5
SEPTEMBER
2025
إنتقد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، الجمعة، ما وصفه بـ"الهوس الغربي" تجاه الانتشار النووي في المنطقة، في مقابل التغاضي عن ترسانة إسرائيل النووية، معتبراً ذلك "محض هراء".

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "هناك حالة من الصمت الغربي المطبق على توسع ترسانة الأسلحة النووية الوحيدة في المنطقة (إسرائيل)"

أضاف أن "صمت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة حيال الأسلحة النووية الإسرائيلية "يفقد هذه الدول أي صدقية في حرصها المزعوم على عدم الانتشار النووي".

وتابع الوزير الإيراني أن القضية بالنسبة للغرب "ليست وجود أو انتشار الترسانات النووية، بل تحديد مَن يسمح له بالتقدم العلمي، حتى لو كان ذلك في إطار برامج نووية سلمية".

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية وجود أعمال بناء متسارعة داخل منشأة نووية محاطة بالسرية في صحراء النقب، ما أعاد تسليط الضوء على برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي، وسط تكهنات بأن البناء الجديد قد يكون إما مفاعلا نوويا حديثا أو منشأة لتجميع رؤوس نووية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" لطالما كانت المنشأة، المعروفة باسم مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية قرب مدينة ديمونا، محورا للشكوك حول امتلاك إسرائيل لترسانة نووية.

وبحسب خبراء في مجال الطاقة النووية، فإن الصور الملتقطة في 5 تموز بواسطة شركة "بلانيت لابز" تظهر تصعيدا واضحا في وتيرة البناء مقارنة بما رصد أول مرة في العام 2021.

وتبين الصور وجود جدران خرسانية سميكة وبنية تحتية متعددة الطوابق، إضافة إلى رافعات ضخمة تعمل في الموقع، ما يشير إلى مشروع تحت الأرض على نطاق واسع,على ما ذكرت سكاي نيوز عربية ".

