الأردن تفرج عن 8 جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود بطريق الخطأ

A + A -

أفاد مصدر رسمي أردني لـ"سكاي نيوز عربية" بأن السلطات أعادت ثمانية جنود إسرائيليين بعد توقيفهم إثر اجتيازهم الحدود الأردنية يوم 27 آب.



وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع إن عملية اجتياز الجنود الإسرائيليين للحدود الأردنية، وقعت بتاريخ 27 آب الماضي، عندما اجتاز 8 جنود الحدود لمسافة قصيرة.



وبحسب المصدر، فقد قامت قوات حرس الحدود الأردنية بتوقيف الجنود فورًا، وأجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة التي أظهرت أن تجاوزهم للحدود كان عن طريق الخطأ. وأضاف المصدر أنه، وبعد استكمال الإجراءات، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية الحدود الأمنية الموقعة بين الطرفين.