قاضية أميركية تمنع موقتاً ترحيل عشرات الأطفال الغواتيماليين

A + A -

أمرت قاضية فيدرالية أميركية بإعادة أطفال غواتيماليين كانت السلطات نقلتهم إلى طائرات استعداداً لترحيلهم، وإبقائهم في مآو خاصة حتى صدور حكم نهائي. لكن الرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو أعلن أن بلاده مستعدة لاستقبال نحو 150 قاصراً غير مصحوبين بذويهم أسبوعياً من الولايات المتحدة.

وفي ما وصف بأنه دراما استثنائية، انتقلت القضية في عطلة نهاية أسبوع من مطار في تكساس إلى قاعة المحكمة في واشنطن العاصمة، في أحدث مواجهة محورها حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشددة ضد الهجرة.

وقررت القاضية سباركل سوكنانان الأحد وقف الرحلات مؤقتاً، منحازة بذلك إلى وكلاء الدفاع عن الأطفال الذين جادلوا أن الحكومة تنتهك القوانين وترسل موكليهم إلى خطر محتمل. وبموجب هذا الحكم الموقت، سيبقى الأطفال الغواتيماليون الذين وصلوا إلى الحدود من دون والديهم أو أولياء أمورهم لمدة أسبوعين على الأقل ريثما تتضح معالم المعركة القانونية. وقالت القاضية سوكنانان: «لا أريد أن يكون هناك أي غموض».

بعد دقائق من جلسة الاستماع العاجلة، توقفت خمس حافلات مستأجرة أمام طائرة في مطار فالي الدولي في هارلينغن، تكساس، وهو مركز لرحلات الترحيل. وقبل ساعات من ذلك، اقتادت السلطات نحو 50 راكباً إلى الطائرة.

وتوقعت وزارة العدل في ملف قضائي إعادة جميع الأطفال البالغ عددهم 76 طفلاً على متن الطائرات إلى المآوي التي تشرف عليها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.

وقال رئيس المركز الوطني لقانون الهجرة كيكا ماتوس، الذي يمثل الأطفال، عقب جلسة الاستماع إن «فكرة إيقاظ هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر في عطلة نهاية أسبوع طويلة في منتصف الليل ووضعهم على متن طائرة بغض النظر عن الحماية الدستورية التي يتمتعون بها، أمر يجب أن يصدم ضمير جميع الأميركيين».

وتشبه هذه التطورات الفوضوية والمتسارعة مواجهة حصلت في مارس (آذار) الماضي في شأن ترحيل مئات الفنزويليين إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.

وفي قضية الأطفال الغواتيماليين، أصرت الإدارة على أنها تجمع الأطفال - بناء على طلب دولتهم في أميركا الوسطى - مع آبائهم أو الأوصياء الذين سعوا إلى إعادتهم. ويقول محامو بعض الأطفال على الأقل إن هذا غير صحيح، ويجادلون بأنه في جميع الأحوال، لا يزال يتعين على السلطات اتباع عملية قانونية لم تتبعها.

ونقلت المحامية إفرين أوليفاريس عن فتاة عمرها 16 عاماً أن والديها في غواتيمالا، تلقيا مكالمة هاتفية غريبة قبل بضعة أسابيع تُبلغهم بأن الولايات المتحدة سترحلها. وأضافت أنها طالبة متفوقة على وشك بدء الصف الحادي عشر، وتحب العيش في الولايات المتحدة، وتخشى بشدة من الترحيل.

وأفاد أطفال آخرون - عُرفوا بالأحرف الأولى من أسمائهم فقط - في وثائق المحكمة بأنهم تعرضوا للإهمال، والتخلي، والتهديد الجسدي، أو الإيذاء في وطنهم. وقال طفل عمره عشر سنين في ملف قضائي: «ليس لدي أي عائلة في غواتيمالا يمكنها رعايتي جيداً». وتذكرت فتاة عمرها 16 عاماً تعرضها «لتهديدات على حياتها» في غواتيمالا. وأضافت: «إذا أُعدت، أعتقد أنني سأكون في خطر».

وفي غواتيمالا، قال الرئيس أريفالو للصحافيين: «ننسق مع الولايات المتحدة، لكن قرار إرسالهم، وعددهم، ووتيرة ترحيلهم، من مسؤولية الحكومة الأميركية».

جاءت جلسة المحكمة الأحد في قضية رُفعت في واشنطن، ولكن رُفعت دعاوى قانونية مماثلة في أماكن أخرى أيضاً. ففي دعوى قضائية في أريزونا، صرّح مشروع فلورنسا لحقوق المهاجرين واللاجئين بأن أحد موكليه طالب لجوء يبلغ من العمر 12 عاماً، ويعاني من مرض كلوي مزمن، ويحتاج إلى غسيل كلى للبقاء على قيد الحياة، وسيحتاج إلى عملية زرع كلية. ووفقاً للمجموعة، فإن اثنين من المدعين الآخرين، صبي يبلغ من العمر سنين وأخته البالغة من العمر ثلاث سنوات، ليس لديهما عائلة في غواتيمالا ولا يرغبان في العودة.

مع تطورات الأحداث في الولايات المتحدة، تجمعت العائلات في قاعدة جوية في غواتيمالا العاصمة، تحسباً للرحلات الجوية.