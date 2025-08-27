living cost indicators
بسبب ترامب... واشنطن تتحول إلى "مدينة عسكرية"

27
AUGUST
2025
بدأ أكثر من 2200 جندي من الحرس الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن بتنفيذ دوريات مسلّحة، في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من الجريمة والتشرد، وقد شوهدت مجموعات من الجنود يتجولون داخل محطات المترو حاملين أسلحتهم. وكان وزير الدفاع بيت هيغسث قد صادق يوم الجمعة على قرار تسليح الجنود المنتشرين في واشنطن، على أن يبدأ تنفيذه مساء الأحد.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن الغالبية العظمى من الجنود يحملون مسدسات M17، فيما يحمل عدد أقل بنادق M4، مشيرًا إلى أن استخدام السلاح محصور بحالات الدفاع عن النفس أو كخيار أخير في حال وجود خطر وشيك بالموت أو الإصابة الجسيمة.

وأوضح متحدث باسم القوة الاتحادية المشرفة على العملية أن الجنود المكلفين بمهام الحماية والأمن سيكونون مسلحين، بينما أولئك المكلفين بمهام تتعلق بإصلاح المجتمع وإعادة تأهيل المناطق فلن يكونوا مسلحين في معظم الأحيان، مضيفًا أن القوة تدرس طلبًا من شرطة العاصمة لزيادة عدد عناصر الحرس في بعض محطات المترو مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، رغم أن هذه العقوبة أُلغيت في العاصمة منذ عام 1981، وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "إذا قتل أي شخص شخصًا آخر في العاصمة واشنطن فسنطلب عقوبة الإعدام، هذا رادع قوي". وبمقدور إدارة ترامب أن تطلب إنزال هذه العقوبة في قضايا القتل التي تنظر فيها المحاكم الفدرالية، وليس المحاكم المحلية، فيما تتمتّع واشنطن بوضع خاص إذ لا تنتمي إلى أي ولاية ويحق للكونغرس الفدرالي الإشراف على شؤونها.

 

 

{{article.title}}
