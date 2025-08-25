living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العاصفة الاستوائية "فرناند" تتشكل قرب برمودا

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشكلت العاصفة الاستوائية فرناند في المحيط الأطلسي، يوم السبت، لكنها كانت بعيدة عن اليابسة ومن المتوقع أن تظل فوق المحيط المفتوح، وكانت هذه سادس عاصفة هذا الموسم.

 

ووفقا للتحذير الصادر عن المركز الوطني للأعاصير في الساعة 5 مساء (2100 بتوقيت غرينتش)، كانت فرناند على بعد حوالي 655 كيلومترا جنوب شرقي برمودا مع رياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة وكانت تتجه شمالا بسرعة 24 كيلومترا في الساعة. وتمتد الرياح التي تصل إلى قوة العاصفة الاستوائية إلى الخارج بمسافة تصل إلى 167 كيلومترا من المركز.

 

وقال خبراء الأرصاد الجوية: "من المتوقع حدوث حركة باتجاه الشمال والشمال الشرقي بسرعة متزايدة تدريجيا خلال اليومين المقبلين، يليها دوران باتجاه الشمال الشرقي، ووفقا للمسار المتوقع، يجب أن تتحرك فرناند شرق برمودا وعبر المياه المفتوحة من شمال المحيط الأطلسي شبه الاستوائي".

 

وأفاد توقع الأرصاد الجوية حدوث بعض التعزيز خلال الـ 48 ساعة القادمة وقد تكون فرناند قريبة من قوة الإعصار يوم الاثنين.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الضعف يوم الثلاثاء.

وفي الوقت ذاته، يتتبع المركز الوطني للأعاصير موجة استوائية مع زخات وأعاصير رعدية غير منظمة على بعد حوالي 1046 كيلومترا شرق جزر ويندوارد في منطقة البحر الكاريبي، اعتبارا من التحذير الصادر في الساعة 2 ظهرا.

 

وقال خبراء الأرصاد الجوية: "قد يحدث بعض التطور لهذه الموجة خلال الأيام القليلة المقبلة بينما تتحرك بسرعة غربا بسرعة تتراوح بين 32 و40 كيلومترا في الساعة".

 

وأضافوا "من المحتمل حدوث أمطار غزيرة ورياح عاصفة في أجزاء من جزر ويندوارد مع مرور الموجة يومي الأحد والاثنين.

 

بحلول يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تكون الظروف فوق وسط البحر الكاريبي غير مواتية لمزيد من التطور".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout