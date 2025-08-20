العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على جانب طريق في وسط المكسيك

A + A -

عُثر في المكسيك، الثلاثاء، على ستة رؤوس بشرية على طريق يربط بين ولايتي بويبلا وتلاكسكالا في وسط البلاد، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وأبلغ سائقو سيارات عن هذا الاكتشاف غير المسبوق في هذه المنطقة من المكسيك، ثم أكدته النيابة العامة في تلاسالا، حيث عُثر على الرؤوس، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت السلطات المكسيكية أوائل أغسطس (آب) أنّها عثرت على بقايا 32 جثة مقطّعة الأوصال داخل منزل مهجور في غواناخواتو (وسط البلاد)، الولاية الأكثر عنفاً في البلاد.

وفي مايو (أيار) الماضي، عُثر على 17 جثة في منزل مهجور آخر في إيرابواتو «في مراحل مختلفة من التحلّل»، وفقاً لمكتب المدّعي العام في ولاية غواناخواتو.