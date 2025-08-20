مع رسالة مباشرة من ترامب.. البيت الأبيض يدخل عالم تيك توك

A + A -

أطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على تطبيق تيك توك مستفيدا من أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي لنشر رسائل الرئيس دونالد ترامب.

وانطلق الحساب الجديد @whitehouse، مساء الثلاثاء، مع فيديو أولي يظهر ترامب قائلاً: "أنا صوتكم"، ومع تعليق: "أميركا، نحن عائدون! مرحبًا تيك توك!".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "إدارة ترامب ملتزمة بالتواصل مع أكبر عدد ممكن من الجماهير لنقل النجاحات التاريخية للرئيس، ونسعى للتواصل بطريقة لم تتبعها أي إدارة سابقة".

ويعشق ترامب هذا التطبيق الشهير، ويعزو له الفضل في كسب تأييد الناخبين الشباب خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، حين هزم الديمقراطية كمالا هاريس.

قلق في الكونغرس

ومع ذلك، يثير بعض أعضاء الكونغرس قلقا من أن بيانات المستخدمين الأميركيين قد تصل إلى الحكومة الصينية، بينما يعمل ترامب على صفقة لبيع التطبيق لمستثمرين أميركيين.

وتقييمات استخباراتية سابقة ذكرت أن مالكي التطبيق مرتبطون بالحكومة الصينية، وقد يُستخدم للتأثير على الأميركيين.

وكان ترامب قد استخدم حسابه @realdonaldtrump خلال حملته الرئاسية، ويضم أكثر من 15 مليون متابع، كما يعتمد على حسابه في منصة "تروث سوشيال" لنشر رسائله، وينشر أحيانًا على منصة "إكس".

وكان قانون صدر عام 2024 قد ألزم تيك توك بوقف عملياته في يناير 2025 إذا لم تكتمل صفقة بيع أصوله الأميركية، لكن ترامب لم يفرض تطبيق القانون بعد بداية ولايته الثانية، وقرر تمديد الموعد النهائي عدة مرات، ما أثار انتقادات من أعضاء الكونغرس بشأن المخاوف الأمنية المرتبطة بالصين.