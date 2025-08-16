أول تعليق لزيلينسكي بعد مكالمة ترامب!

A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن أوكرانيا مستعدة للتعاون البناء وتدعم عقد قمة ثلاثية تجمعها مع الولايات المتحدة وروسيا.
وأضاف زيلينسكي على منصة إكس: "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام"، مشيراً إلى أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك.
وأوضح أن الرئيس ترامب أطلعه على "النقاط الرئيسية" في محادثاته مع بوتين، وناقش خلال اتصالاته مع قادة أوروبا "إشارات إيجابية" بشأن الضمانات الأمنية.
في المقابل، لم يسفر اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا عن أي اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.