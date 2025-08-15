فضيحة تهز لندن.. 146 بلاغاً في قضية محمد الفايد

A + A -

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إن 146 شخصا تقدموا للإبلاغ عن جريمة في إطار تحقيقها في قضية رئيس مجموعة "هارودز" السابق محمد الفايد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، فإنه جرى الكشف عن عدد البلاغات في إطار تحديث مصور جرى إرساله للضحايا المزعومين أوائل الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك بعد شهر من اعتذار شرطة العاصمة لندن للضحايا المزعومين عن الألم الذي لحق بهم.

وتجري شرطة العاصمة حاليا تحقيقا في كيفية تعاملها مع المزاعم التاريخية لارتكاب هذه الجرائم من قبل الفايد، كما ستتحقق مع أي شخص يحتمل أنه قام بتسهيل أو تمكين جرائمه وما إذا كان أي سوء سلوك أو فساد قد حدث.

وقالت الشرطة في نوفمبر إنها تحقق مع أكثر من خمسة أشخاص قد يكونوا سهلوا الاعتداء الجنسي المزعوم من قبل رئيس هارودز السابق على عشرات النساء والفتيات.

كما تأخذ الشرطة بعين الاعتبار الأفراد المحيطين برجل الأعمال الذين ربما قاموا بتسهيل ارتكابه للجرائم التي يقال إنها امتدت على مدار عقود بين 1977 و 2014.

كما تواجه شرطة العاصمة مزاعم بفساد الشرطة، حيث ذكرت صحيفة "الغارديان" أن رجال الشرطة متهمون بتلقى رشى لمساعدته في اضطهاد العاملين وتجنب اتهامات بسوء السلوك.